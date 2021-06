La primera ronda de la Eurocopa terminó con dos partidazos que definieron los últimos clasificados a los octavos de final del torneo. Francia y Portugal empataron 2-2, al igual que Alemania y Hungría. Lo llamativo es que ambos encuentros tuvieron trámites muy dinámicos y durante los 90 minutos, por algún momento, Alemania y Portugal llegaron a quedar eliminados.

Con los resultados de esos últimos dos partidos del grupo de la muerte del torneo, los tres grandes avanzaron a los octavos de final: Francia en primer lugar, Alemania en el segundo y Portugal como tercero. Hungría, de muy buen torneo, se tuvo que despedir del certamen, a pesar de que al minuto 85 estaba clasificando.

De igual manera, con estos últimos partidos se conocieron cuáles fueron los cuatro mejores terceros que contaron con la suerte de clasificar a octavos de final. Esos equipos fueron Portugal, Suiza, República Checa y Ucrania.

Las llaves de octavos se jugarán entre el sábado y el martes, con partidos a las 11:00 a.m. y 2:00 p.m. hora colombiana.

Son tres los encuentros más atractivos de esa instancia: Bélgica vs. Portugal, Croacia vs. España e Inglaterra vs. Alemania.

Lee También

Por la parte alta del cuadro rumbo a la final quedaron instalados Bélgica, Italia, Francia y España, mientras que en la parte baja están Inglaterra y Holanda.

Llaves octavos de final Eurocopa 2020

Así quedaron las ocho series de la próxima instancia del torneo, que se jugarán desde este sábado 26 de junio: