Este viernes, en sus redes sociales, Aston Villa contó cuál fue la respuesta de la Premier League a la apelación por la sanción impuesta al colombiano Jhon Durán luego de ver la tarjeta roja en el partido contra el Newcastle.

“El Aston Villa puede confirmar que nuestra decisión de apelar la tarjeta roja a Jhon Durán en nuestro partido contra el Newcastle United ha sido rechazada. El jugador se perderá los próximos tres partidos”, revelaron los ‘villanos’ en su cuenta oficial de ‘X’.

Aston Villa can confirm that our decision to appeal Jhon Durán’s red card in our match with Newcastle United has been rejected. The player will now miss our next three matches.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 27, 2024