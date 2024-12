En la mañana de este jueves 26 de diciembre, en el famoso ‘Boxing Day’ de Inglaterra, Aston Villa de Jhon Jáder Durán se medía con el Newcastle por una nueva fecha de la Premier League, un compromiso muy llamativo por el nivel de ambos equipos.

(Ver también: Gigante francés va a la caza por Jhon Durán; se suma a la puja de equipos interesados)

Sin embargo, el Newcastle fue contundente desde los primeros instantes del partido, pues Anthony Gordon apareció apenas en el minuto 2 para mandar arriba a su equipo.

Desde ese momento al Aston Villa le tocó remar para conseguir el empate, pero todo se puso para arriba aún más cuando al minuto 33 del encuentro, el colombiano Jhon Jáder Durán fue a disputar un balón con el defensa central, lo piso en la parte de los glúteos y al final terminó yéndose expulsado.

Esta fue la jugada:

Game has absolutely gone if this is a red for Jhon Duran 🤯 pic.twitter.com/R9f16iBBuF

— MazUTD (@UnitedMazraoui) December 26, 2024