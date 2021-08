Anthony Zambrano se coronó como el segundo mejor corredor en los 400 metros de los Juegos Olímpicos y logró obtener una medalla de plata, la cuarta presea para Colombia en estas justas.

El corredor, que le expresó mucho amor a su madre luego de la victoria, se dedicó a este deporte luego de que viera difícil la oportunidad de ser un futbolista profesional.

¿Por qué Anthony Zambrano dejó el fútbol por el atletismo?

El guajiro contó en Caracol Radio la razón por la que hace muchos años dejó de patear el balón y se dedicó a correr como un loco, una decisión que hoy lo pone como uno de los mejores deportistas del país, a los 23 años.

“Me gustaba el futbol, pero había que tener dinero y yo no lo tenía. Me metí de lleno en este deporte, con esfuerzo, y hoy estoy aquí luchando por la nueva generación del atletismo colombiano”, expresó luego de ganar la medalla de plata en Tokio.

Sin embargo, esta no es la única historia que Anthony Zambrano tiene con el fútbol.

A Anthony Zambrano le hicieron el feo los jugadores del Junior

En el 2019, el atleta colombiano contó en la misma emisora una experiencia que tuvo con los futbolistas del equipo barranquillero, pues durante un tiempo tuvieron que compartir el mismo escenario deportivo para entrenar.

Aunque él nació en Maicao siente gran amor por Barranquilla y Atlántico, pues allí es donde se forjó el inició de su carrera, sin embargo, eso mismo no siente por el Junior, pues tuvo una desafortunada experiencia con algunos de los jugadores a los que no mencionó.

“No le voy a ningún equipo. El equipo que me gustaba me causó muchos problemas cuando yo entrenaba en el Metropolitano y decidí quedarme solo, si gana bien y si no también”, explicó.

Además, contó al detalle la historia: “Cuando estaba la pista de atletismo se me dificultaba mucho entrenar porque cuando llegaban, ellos (los futbolistas) se sentían más que todo el mundo. Son dificultades, pero yo no les paro bolas y voy para adelante”.