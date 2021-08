Anthony Zambrano habló luego de alcanzar la gloria al lograr podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se refirió al drama que tuvo que vivir este año por cuenta de varias lesiones.

“Este año para mí fue lo peor, pensé como dejar los Juegos Olímpicos a un lado porque tuve muchas lesiones. Mucha gente dice: ‘Zambrano está bien’, pero no saben los esfuerzos y la dedicación que he tenido, ya casi un año de estar fuera de mi país”, contó el colombiano, medalla de plata este jueves en las justas.

Según contó el atleta nacional, dos días antes de la clasificación a la final en Tokio tenía un dolor muy fuerte y su entrenador le dijo: “Sal a correr, vamos a darlo todo a las manos de Dios”.

“Ser subcampeón del mundo olímpico es una alegría muy grande, darle una alegría a mi país ya que llevamos pocas medallas”, agregó, en entrevista con Caracol Sports.

Anthony Zambrano exalta a su madre luego de ganar medalla de plata en Tokio

Zambrano es hijo único y no escatimó para agradecer todos los esfuerzos de su madre para que él esté en lo más alto del atletismo mundial. “Soy hijo único, yo la amo mucho (a su madre), todo lo hago por ella o si no, no estuviera aquí”, agregó.

“Yo la amo mucho, este es el regalo de cumpleaños que le voy a dar, se lo prometí, una medalla olímpica. Y yo todo lo que le prometo a mi madre lo cumplo con mucho esfuerzo y dedicación”, insistió el nuevo medallista colombiano.

Zambrano también exaltó que el logro de hoy es una alegría que se la dedica a la nueva generación del atletismo colombiano, que los niños y jóvenes tengan presente que que “sí se puede salir adelante y se puede lograr, cuando tienes disciplina, esfuerzo y dedicación y cuando te entregas todo y te entregas a Dios”.