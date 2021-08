En redes sociales se ha hecho viral la respuesta de esta joven que durante los últimos días estuvo compitiendo contra los mejores de ese deporte. Aunque ella agradeció el gesto del alcalde, va a aprovechar para que mejoren las condiciones de otras personas que se dedican al deporte.

Lee También

Óscar Escobar utilizó su cuenta de Twitter para celebrar el buen resultado de María José en Estados Unidos, pues la joven de 17 años terminó como la mejor deportista latinoamericana en esa competencia al terminar en la sexta posición de las decenas de participantes.

A la deportista oriunda de ese municipio del Valle del Cauca, el alcalde de Palmira le dijo: “este logro es un premio a tu disciplina”, pues a pesar de que aún es menor de edad, ella está demostrando que tiene todo el potencial para llegar mucho más lejos.

Este es el mensaje que publicó el mandatario palmirano lleno de orgullo por la participación de la joven:

La joven utilizó la misma vía para responderle en lo que muchos consideraron fue una forma de parar a este mandatario, aunque ella después reconoció que no fue su intención.

“Muchas gracias alcalde, pero me hubiera gustado recibir el apoyo del municipio antes del resultado final”, le escribió la joven que también demuestra su madurez.

Muchas gracias por tus palabras señor alcalde ❤️, pero me hubiera gustado recibir el apoyo del municipio antes del resultado final 🙌🏼.

Su respuesta se ha viralizado en esa red social y la mayoría de las personas aplauden las palabras de esta deportista que ha forjado su carrera sin ayuda gubernamental de ningún tipo.

De hecho, el alcalde no se quedó callado y aprovechó para darle la razón porque es algo que sucede en Palmira y en varios municipios y ciudades de Colombia.

Sin embargo, en sus historias de Instagram ella aclaró que sus palabras no fueron para desprestigiar al alcalde de su municipio, sino que desea hacer un llamado, tal como lo hizo hace unas semanas Richard Carapaz en Ecuador.

“No lo hice porque (el alcalde) me parezca oportunista sino porque yo quería darle mi opinión frente a la realidad de los deportistas colombianos y por eso le di las gracias. Me pareció lindo el gesto de reconocer lo que se hizo en Estados Unidos y quería resaltar que la falta de apoyo no dejar que muchos nos puedan representar”, expresó la joven, quien también dijo que se iba a reunir con él en los próximos días.