Luego de que ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, Anthony Zambrano no pudo ocultar su emoción porque le cumplió el sueño a su mamá, además de que durante el último año ha sido muy difícil para él en la parte física.

El corredor nacido en Maicao, pero criado deportivamente en Barranquilla, expresó la alegría porque su mamá estaba cumpliendo años y este fue el regalo más grande que le pudo dar a Miladis, quien vio la carrera acompañada de varios de sus familiares.

Palabras de Anthony Zambrano para su mamá

“Yo la amo mucho, le prometí que le iba a dar una medalla olímpica y todo lo que le digo lo logro con mucho esfuerzo y dedicación. Todo lo hago por ella porque la amo mucho”, fue lo primero que dijo el atleta colombiano que le da una nueva presea al país.

Zambrano también contó una anécdota con su madre porque no quería verla sufrir y le dijo: “Madre, si se va a poner mal por lo que me va a ver hacer, mejor no corro y ella me respondió ‘hágale tranquilo que yo me tomo mis bebidas’“.

Luego de eso, Antonhy Zambrano mostró a las cámaras de Caracol Televisión el mensaje que ya tenía preparado para su madre porque confiaba en ganar esa presea.

“Te amo mamá. Tu regalo de cumpleaños”, decía el cartel escrito a mano por el deportista que se suma a los deportistas que le han dado una alegría al país en estos Juegos Olímpicos.

“Nosotros no somos económicamente bien, pero hemos venido luchando. A los 23 años me ha tocado madurar a la fuerza y todo lo hago por ella, por cumplir sus sueños”, fue como terminó Zambrano sus palabras en televisión nacional.

Posteriormente, en La W, el deportista colombiano expresó la gran felicidad que tenía por esta victoria, le dedicó el triunfo al país y ratificó el amor que siente por su madre.

“Ella es la mujer de mi vida, es con quien me caso cada rato. Debe estar llorando de la felicidad”, expresó Anthony, quien aún no termina su participación en los Juegos Olímpicos.

Quién es la mamá de Anthony Zambrano

Se llama Miladis y en sus redes sociales se presenta como la “madre más orgullosa del mundo”. La mujer ha mostrado en sus redes sociales el gran amor que tiene por el deportista.

Ella, familiares y amigas se reunieron en su casa para ver esta carrera que empezó a las 7 de la mañana y aunque ella no compartió nada en sus redes sociales, otras personas que estuvieron con ella sí lo hicieron.

Lo que sí demuestra Miladis en su cuenta de Instagram es un amor profundo por su hijo y estas son algunas de las fotografías que tiene con él, aunque poco han podido verse en el último año.

