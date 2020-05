green

La deportista colombiana reapareció ante los medios de comunicación para lamentar que este jueves fue víctima de robo en su domicilio en Tuluá (Valle del Cauca). Ladrones ingresaron a su hogar y se llevaron un televisor, un computador y las medallas que tanto sacrificio ganó a lo largo de su carrera deportiva.

Más allá de la pérdida de los dos primeros objetos, Solis lamentó bastante el rapto de las preseas y lo único que les está pidiendo a los ladrones es que se las devuelvan.

“Por favor, las personas, devuelvan las medallas. Lo que les van a dar por eso no se asemeja a todo lo que hay detrás de una medalla. Para nosotros es nuestra vida. Me pueden contactar en el 3162902525, o a través de mis redes sociales. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me ayuden”, aseguró la medallista olímpica en entrevista con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

Además de ese recordado segundo puesto en los Juegos Olímpicos de 2008, Solis se ha distinguido en la última década por sus títulos sudamericanos, centroamericanos y panamericanos.

La vallecaucana ha labrado una carrera bastante exitosa y es una de las esperanzas de medalla en la categoría de 69 kilogramos para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio que se llevarán a cabo el próximo año.

Con este video, Solis invita a sus seguidores a que le den cualquier tipo de información que pueda aportar para dar con el paradero de los ladrones: