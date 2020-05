green

Iván Mejía señaló en una entrevista con Colmundo Radio que estaba triste e indignado por el presente de ‘El pulso del fútbol’, el programa en Caracol Radio que él protagonizó por más de 15 años junto a Hernán Peláez.

Al saber que la audiencia del programa ha bajado en el último año y medio, Mejía comentó: “Me da tristeza, me da tristeza que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera, me da pena, me da vergüenza. Siento mucho que hayan sepultado lo que se hizo”.

César Augusto Londoño, quien reemplazó a Peláez cuando este se retiró del programa y lo hizo junto a Mejía por un tiempo, le respondió de una manera sutil en el primer minuto de la edición de este jueves.

“La frase del día va especialmente para un oyente fiel de este programa: ‘Soy paciente con la estupidez, pero no con aquellos que están orgullosos de ella’”, aseguró Londoño y dio por terminado el tema. Acto seguido, el periodista deportivo saludo a su compañero, Óscar Rentería, quien también le dedicó unas palabras al tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas.

“A todos los oyentes de ‘El pulso’ les envío un saludo muy cordial y muy especial porque este es el programa con mayor sintonía deportiva en Colombia y en el exterior”, aseguró el comentarista caleño.

Mejía sostuvo en su reaparición ante la opinión púbica que los indices de audiencia que ha revisado en los últimos meses le indican que desde que él se retiró del oficio, en diciembre de 2018, ‘El pulso del fútbol’ perdió la mitad de los oyentes que tenía.