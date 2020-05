El dirigente habló de la denuncia que hay sobre Sebastián Villa por parte de Daniela Cortés, su pareja y persona a la que el futbolista a su vez acusó de robo, extorsión y agresión.

“Queremos ser esclavos de la justicia, pero nos gustaría que esta fuera más rápida”, señaló inicialmente en palabras entregadas a Radio La Red y destacadas por el diario Olé.

Y ratificó que no habrá injerencia del club en temas que no sean deportivos: “No nos queremos hacer cargo de nada. Cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso para decidir inmediatamente, ya sea para un tema o para el otro”.