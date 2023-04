Más allá del gran momento que vive Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2023, en la que gracias a los goles del volante Dorlan Pabón ya lleva seis puntos de seis posibles y se ha ganado 600.000 dólares, hay problemas de fondo que hacen que la felicidad no sea completa para el ‘Rey de Copas’.

Los más recientes enfrentamientos entre la dirigencia del club y la barra más popular que alienta al cuadro antioqueño, ‘Los Del Sur‘, han afectado lo que debería ser la fiesta en las tribunas del Atanasio Girardot. El ambiente de unión que caracterizó pasadas campañas, en las que se conquistaron títulos, hoy no existe.

No solo lo perciben los actuales integrantes de la plantilla sino también aquellos que, pese a dejar grata huella con el club, se tuvieron que marchar ante la falta de un espaldarazo que les permitiera seguir haciendo historia en la institución. Como ocurrió con el volante ofensivo Andrés ‘Rifle’ Andrade.

El mediocampista, quien hoy hace parte del Alianza Lima, elenco que también participa en la competición continental, no tuvo problema alguno en referirse a la situación actual de la institución. Y, palabras más, palabras menos, dijo que el ambiente está enrarecido, como quizá no lo recuerde.

“Me duele, porque yo lo dije, Nacional -por cómo me abrió las puertas y como me trató- se metió en mi corazón. Me duele, porque un club con esa trayectoria y sé lo que la gente sufre, no me gusta verlo así, pero no puedo meterme en más cosas que sabía que iban a pasar”, dijo a Caracol Radio.

#ElVbarCaracol 💣🗣️"En Nacional están manejando cosas raras": Andrés 'El Rifle' Andrade 👉El ex jugador 'verdolaga' se refirió a la situación que vive el club paisa 🎧Escúche la entrevista completa aquí:https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/SHEHuimmta — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 21, 2023

Sus palabras calaron hondo entre la afición, pues gracias a un gol suyo, en la gran final de la Liga ante Deportes Tolima, el ‘verde’ pudo romper una sequía de cuatro años sin festejos en el FPC. Ese que marcó aquel 22 de junio del 2022, en el césped del Atanasio Girardot de Medellín.

“A veces uno dice: ‘no quise salir de Nacional’, pero ahora digo que gracias a Dios estoy en otro lugar, porque creo que se están manejando cosas raras por no decir más”, agregó Andrade, quien con su frase encendió el ‘ventilador’ y dejó un manto de incertidumbre entre quienes siguen al club.

A sus 34 años, el exjugador de otros clubes como América de Cali, del cual es hincha; Deportes Tolima y Atlético Huila, en el rentado criollo, anhela volver a la Selección Colombia de mayores: y tener su revancha, luego de que en 2021 una lesión lo marginara en plena Eliminatoria Mundialista.

“Es el sueño que quiere volver a cumplir, después de ese debut tan soñado y sin sabor por la lesión que tuve, quiero volver a jugar Eliminatoria, quiero volver a estar en Selección y esperemos que en Alianza Lima podamos levantar la mano para que se encienda el foco y estar presente”, remarcó.