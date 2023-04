La situación registrada el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en la previa del choque entre Atlético Nacional y América de Cali, cuando integrantes de la barra ‘Los del sur‘ impidieron el normal desarrollo de la jornada, sigue dando de qué hablar en las redes sociales. La ruptura entre las partes no tendría punto de retorno, en una pelea en la que se metió la Alcaldía.

Como era de esperarse, este bochorno generó toda clase de comentarios, entre quienes arremetieron contra el actuar de la agrupación y los que salieron en su defensa y, de algún modo, justificaron su proceder. En todo caso, en las imágenes que rápidamente se hicieron virales por los usuarios, ante la arremetida de una buena cantidad de fanáticos, quienes se enfrentaron con miembros del ESMAD.

En Twitter llamó la atención la postura de la periodista de RCN y Win Sports, Andrea Guerrero, quien salió en defensa de gran parte de los hinchas verdolagas; contrario a lo que opinó en su momento en lo sucedido con Alejandro Montenegro: el seguidor del Deportes Tolima que el pasado 12 de febrero protagonizó, él solo, la agresión al jugador de Millonarios, Daniel Felipe Cataño.

“No se puede generalizar que es toda la afición, es un grupo en particular [‘Los del sur’] porque se quitaron beneficios como boletería y logística de esa localidad. ¿Quiere apoyar a su equipo? ¡Lo mínimo es que pague la boleta!”, expresó Guerrero. Un mensaje con el que buscó sentar su posición acerca de este hecho, que causó conmoción por las 89 personas heridas y daños por $1.000 millones.

No se puede generalizar que es toda la afición, es un grupo en particular ( los del sur) porque se quitaron beneficios como boletería y logística de esa localidad. Quiere apoyar a su equipo? Lo mínimo es que pague la boleta! — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) April 16, 2023

Sin embargo, a la cucuteña le recordaron cómo, tras lo acontecido en el Murillo Toro de Ibagué, habría generalizado sobre la parcial del ‘Vinotinto y Oro’, cuando solo uno fue el que saltó al terreno de juego e impactó al futbolista; agresor que fue reducido en segundos por parte de efectivos de la Policía y retirado minutos después del escenario. Ante el buen comportamiento de los 18.000 presentes.

“Vivimos en el país en el que no pasa nada, donde hay consecuencias. Donde no hay una mínima muestra de solidaridad porque las personas están tratando de sacar provecho. Eso siento que fue lo que pasó. No puede suceder más que pretendan deshumanizar al jugador”, señaló en ese entonces en una videocolumna para uno de los medios en los que trabaja, Antena 2 de RCN.

“Ojo, esto no es contra el Tolima, ni contra toda la afición, pero sí es contra la violencia, porque tiene que haber consecuencias. Y porque el partido no se podía jugar. Ojalá no sea la sanción para los ladrillos, como siempre”, agregó la periodista, quien pese a sus palabras sí pretendía un fuerte castigo al club, pues cuestionó la reacción de su presidente, César Camargo Serrano.

Luego de publicar su tuit, los seguidores del conjunto de la ‘Tierra Firme’ no dudaron en responderle a Guerrero y a criticarle lo que consideran una actitud más laxa con el ‘Rey de Copas’: el mismo que pertenece a la Organización Ardila Lülle, que a su vez es dueña de RCN y parte de Win; empresas en las que labora Guerrero. Las reacciones, a decir verdad, fueron de todo tipo contra la periodista.

Y es que en suelo ibaguereño no olvidan cómo, luego de enfrascarse en una fuerte discusión mediática con Montenegro, el infractor, alegó haber sido amenaza a través de sus redes sociales y que por ello no podía volver a la capital tolimense. Acusaciones que causaron molestia entre los hinchas, que en su gran mayoría dudaron de su versión, pues no se mostraron evidencias de que en efecto haya sido así.

Estas son algunas de las respuestas que recibió Andrea Guerrero, tras su apreciación:

Hola @AndreaGuerreroQ 👋 Cuando un (1) solo hincha entro a la cancha en Ibagué generalizó que todos en el Tolima éramos vándalos. ¿Hoy cuando más o menos 1000 hinchas de A/NAL agreden a la Policía no hay que GENERALIZAR? — Juan S. Hernández 🗿 (@JuanH_96) April 17, 2023

ACOMODADAAAAAAAAAAAAAAAAA. En Ibagué el mensaje era otro, no? Allá si todos los hinchas resultaron siendo violentos y se generalizaron lo que quisieron — Guzmánista 🌟🌟🌟 (@Jsleon30) April 17, 2023

ah pero con Tolima, https://t.co/pxcxzNYkOl — Canta el Alma de mi Raza (@canta_mi) April 18, 2023

Ahora no se puede generalizar. Pero Andrea, a la gente Ibagué y el Tolima la masacraste en todos los medios en los que participas por el actuar de UNO SOLO. ¿Conflicto de intereses con tu patrón? — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 18, 2023

Ahora si es solo una parte? Pero cuando una persona en Ibague solo una se metió a la cancha salieron a decir que era toda la hinchada del Tolima la que era así — carlos saenz (@carlosaenz27) April 17, 2023

Por aquello de la UVA !!! pic.twitter.com/HHzEFBdkav — Carlos (@CGustavoPeSa) April 18, 2023

No se puede generalizar y en ibagué si atacó contra toda la hinchada por la acción de 1 individuo. Acomodada y arrodillada, siempre abajo del árbol que de más sombra — CristhianReds (@CristhianReds) April 17, 2023

Creo que con su nueva forma de pensar tiene q pedir una disculpa a toda la hinchada tolimense q ud crucificó solo por 1 hincha q ingresó a la cancha, ya q ahora es tan blanda con los miles q ingresaron en Medellín, que doble moral la suya y la de la mayoría de periodistas como ud — Luis Miguel Huertas (@LuisMiHuertas) April 18, 2023

Pero cuando paso el incidente en Ibagué, usted generalizó y aclamó por un castigo al estadio y a todo la gente de Ibagué se nota lo acomodada que es !! — juank perez (@CamiloP13473499) April 17, 2023