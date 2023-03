Hace unas semanas, la periodista Andrea Guerrero criticó con vehemencia a Alejandro Montenegro por su actuar en el estadio Manuel Murillo Toro, al saltarse el esquema de seguridad para golpear por la espalda a Daniel Cataño, jugador de Millonarios.

(Vea también: Liverpool tomó drástica medida con hincha que invadió cancha y la comparan con caso Cataño)

A raíz de ello, la comunicadora fue foco de burlas por parte del agresor, quien, descaradamente, publicó un video con una muñeca de plástico para imitarla y referirse a la situación.

Andrea Guerrero contó que recibió amenazas y tomó drástica decisión

Sin embargo, el problema se fue agrandando para Guerrero, quien informó en el programa ‘En la jugada’ de RCN Radio que está recibiendo amenazas y hostigamientos por parte de algunos seguidores que se tomaron personal la crítica contra el hincha del Tolima.

“El señor delincuente, desadaptado del Tolima, me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía… Quería aprovechar para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá“, dijo.

Lee También

Acto seguido, la periodista le manifestó a su colega Antonio Casale que dejará quieto el tema de Montenegro, ya que la pone en riesgo. Mencionó que “no volverá” –no dijo si a la región o al estadio–, para evitar futuros inconvenientes.

“La decisión que tomé fue no entrar más en esto. ¿Sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de Pablo Armero y fue muy doloroso porque, además, tengo una hija. Ya está insoportable. Este señor [Alejandro Montenegro] solamente tiene que hablar con la Fiscalía, yo no voy a ser interlocutora de él, pero qué triste porque somos el reflejo de la sociedad“, precisó.