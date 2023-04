Andrea Guerrero, quien hace unas horas recibió muchas críticas por parte de los hinchas del Tolima por su opinión en el caso de ‘Los del sur’ y Nacional, le respondió a una persona en redes sociales.

La periodista deportiva recibió un comentario por parte de un hincha del Tolima. En dicha publicación, el seguidor del equipo hace una comparación en las opiniones que ella dio sobre el caso de Daniel Cataño y la agresión que vivió en Ibagué y el escándalo de Nacional con ‘Los del sur’.

La comunicadora, al ver la publicación donde la etiquetaron, contestó de inmediato y no se guardó nada en su respuesta:

“Si cree que voy a dejar de dar mi opinión por su intimidación, no va a pasar. No viva de complejos. Me cuenta dónde dije que toda la afición era violenta y me avisa”.