América de Cali no vive un buen presente actualmente, dado que después de que quedó eliminado de los cuadrangulares de 2023, hubo cambio en la dirigencia, se sacó al entrenador pasado y se contrató otro para, según la nueva administración, ganar títulos de inmediato.

(Ver también: Arquero que descendió al América reveló ‘gallo’ que tuvo, hasta con familia, por ese penal)

Sin embargo, esta jugada no ha traído los resultados esperados, pues de las ocho fechas que van en el fútbol colombiano, el equipo vallecaucano solo ha ganado dos compromisos, ha empatado tres y ha perdido cuatro, por lo que las directivas ya están buscando formas de encontrar una solución.

Uno de los principales señalados por el momento del club es precisamente el técnico César Farías, quien salió de Águilas Doradas para dirigir al América a partir de este año, luego del fallido intento por contratar a Ricardo Gareca, pero no ha tenido buenos resultados y los jugadores no han mostrado su mejor nivel, por lo que si no mejora, podría salir pronto de la institución.

Lee También

Cómo le ha ido a César Farías en América

Y es que la preocupación de los hinchas no es en vano, sino que está sustentada en números, puesto que en lo que lleva al frente del equipo, Farías es hasta ahora el entrenador con peor rendimiento de los últimos cinco años con un 37.5 % en los ocho compromisos disputados.

De hecho, hasta entrenadores como Lucas González y el mismo Jersson González, quien recientemente salió del Deportivo Pasto, tienen mejores números que los que lleva el entrenador venezolano.

Tal como recogió el diario AS, el rendimiento de los últimos entrenadores del América es:

Jersson González: 51.5 % en 11 partidos.

51.5 % en 11 partidos. Alexandre Guimaraes (primera etapa): 58.3 % en 36 partidos.

58.3 % en 36 partidos. Juan Cruz Real: 54.1 % en 37 partidos.

54.1 % en 37 partidos. Juan Carlos Osorio: 42.7 % en 39 partidos.

42.7 % en 39 partidos. Alexandre Guimaraes (segunda etapa): 47.1 % en 58 partidos.

47.1 % en 58 partidos. Lucas González: 51.3 % en 26 partidos.

51.3 % en 26 partidos. César Farías: 37.5 % en 8 partidos.

Por lo pronto, América no ha condicionado al entrenador, pero lo más seguro es que si no mejora el rendimiento y comienza a ganar, podrían buscarle un reemplazo pronto, incluso antes de terminar la ronda de todos contra todos.

Cuándo vuelve a jugar América de Cali

De esta manera, los jugadores del América se seguirán preparando para revertir la situación, teniendo en cuenta que su próximo partido será el sábado 2 de marzo frente al Deportivo Pereira en condición de visitante a partir de las 6:10 de la tarde.

(Ver también: Tulio Gómez pide ayuda a bomberos por urgencia en el América; no hay cómo entrenar)

Además, el técnico también ya mira de reojo lo que será el duelo de Copa Sudamericana frente a Alianza FC en el Metropolitano de Barranquilla el próximo miércoles 6 de marzo a las 9:00 de la noche.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.