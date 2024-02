El 17 de diciembre de 2011 es catalogado como uno de los días más tristes para el América de Cali, ya que después de dos años complicados, en los que ni el proceso ni los resultados apoyaban al equipo, al final terminó perdiendo por penaltis frente a Patriotas la promoción de ese año y se tuvo que ir a la B de Colombia.

Ese compromiso fue llamativo, ya que después de empatar 1-1, todo se tuvo que definir por penaltis y en el último cobro el que falló fue el capitán del equipo, ‘Tigre’ Castillo, quien remató a la derecha, pero el balón pegó en el palo.

Ante esto, al guardameta Carlos Chávez, de Patriotas, solo le bastaba con meter el gol para conseguir el ascenso y mandar al América a la B, lo cual ocurrió y luego el conjunto vallecaucano estuvo cinco años en la segunda división.

En el último cobro de la tanda de penaltis, el 'Tigre' Castillo (capitán del América en ese momento) erro su penal tras pegarle al palo, el arquero Carlos Chávez haría el último cobro de la tanda de penales que definiría el ascenso de Patriotas y el descenso del América.

Qué pasó con Carlos Chávez

Hay una imagen bastante diciente y es que al momento de mandar el balón al fondo de la red, el guardameta no celebra y se queda casi que pasmado y la razón es que este jugador es hincha del América durante toda su vida y hasta hizo todo el proceso de las inferiores allí.

Por eso mismo, mandar al equipo de sus amores a la B no fue nada sencillo, ya que eso le trajo problemas con la hinchada y, peor aún, con su propia familia, que también igue al cuadro vallecaucano.

En diálogo con el portal BolaVIP, el arquero contó que recibió amenazas y que en su casa nadie le hablaba, pese a que él solo estaba haciendo su trabajo.

“Yo primero tomé la decisión de no viajar a Tunja a celebrar porque por más positivismo que teníamos, yo ya me había traído las cosas de allá para quedarme en Cali. De la casa de mi esposa a la de mis padres solo había como tres cuadras, por lo que recogí a mi hijo y me fui a mi casa y ahí había un gran silencio, nadie me saludó y bueno, fue un proceso de asimilación bien pesado”, aseguró Chávez.

Y agregó: “La verdad no me arrepiento, porque era un gran momento en mi carrera y ese fue el resultado de un largo proceso. Los hinchas me dicen que lo tuve que botar, pero al final era mi trabajo y bueno, hubiera preferido cobrar de primero y ahorrarme el problema”.

Ahora, 13 años después de ese momento, el arquero se retiró del fútbol y se fue a vivir a Estados Unidos para tener mejores condiciones y que su familia no pase por necesidades.

