Normalmente, en los torneos en Colombia, los clubes históricos no tienen buenos resultados, pero después se prenden llegando a las finales ya que solo hay que entrar a los 8, con eso basta, como Junior el año pasado.

Pasan las fechas y no todos arrancan. Junior, con altibajos, aunque tiene una nómina que le permite estar en otra discusión. Millonarios no juega del todo mal pero no tiene profundidad, pierde contra el colero, pierde contra Águilas en Bogotá y va pasando el tiempo y tiene que jugar Copa Libertadores.

Por otro lado, Atlético Nacional pierde y juega mal, América no gana y juega mal. Los grandes tienen que halar el barco porque se les necesita en el fútbol colombiano.

Lo más preocupante es que parece que en los equipos grandes no hay jugadores a su altura, que asuman la presión, resulta que a veces se los lleva la corriente como en Atlético Nacional.

En Millonarios hay cómo recomponer el camino porque hay un proceso que lo respalda. En América y Nacional divagan sin rumbo y se hace tarde.

