Desde hace un tiempo, se ha criticado en el fútbol profesional colombiano, la compra de los jugadores con un buen nivel futbolístico. Acotando que, si se convierten en determinantes o fundamentales para su equipo, deben ser vendidos rápidamente a un club en el extranjero.

Usualmente las propuestas por estos futbolistas son difíciles de rechazar, pero, no es el caso de Portilla, volante del América de Cali, el cual expresó su deseo de continuar con los diablos rojos.

El futbolista, se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Alexandre Guimarães. La salida de Juan Camilo del club sería un golpe difícil de reponer pues tanto el DT como sus compañeros cuentan con el caleño como soporte en el campo de juego.

El futbolista habló en una entrevista para el ‘Super Combo’ de la emisora RCN Radio, en donde dijo que su condición para irse del club es ser campeón y quiere abandonar la institución por la puerta grande.

“Yo he manifestado que mi deseo es que el día que me vaya, poder ser campeón e irme por la puerta grande. Me ha ido muy bien aquí, estoy muy agradecido y hay que dejar huella en el equipo donde uno esté. Por eso lo manifesté, el día del que toque irme, que sea siendo campeón “. Indicó Portilla .

Habló también sobre su salida al exterior diciendo que, sí han habido acercamientos con su representante pero que no hay nada concreto, dijo también que no le compete decir nombres de equipos si no se concreta nada.

Además, el futbolista dijo que él vive de este deporte y siempre está pensando en la opción de mejorar las condiciones de vida para su familia. Por el momento Portilla quiere alcanzar el deseo de ser campeón con el América de Cali.

Los diablos rojos son lideres en la tabla de liga BetPlay con 13 puntos y su siguiente encuentro es el catorce de marzo contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín en condición de visitante.