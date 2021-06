América de Cali ya empezó la era Juan Carlos Osorio y aunque hay mucha ilusión por la llegada del experimentado entrenador, la plantilla tendrá importantes cambios para el segundo semestre de este 2021.

En las redes oficiales del equipo publicaron un video de despedida para Rafael Carrascal. El jugador por el que América tuvo algunos problemas con Deportes Tolima dejará el equipo, tras ser uno de los hombres más queridos en los últimos dos años.

Aunque América no informó cuál será su destino, en Paraguay han señalado que él reforzará a Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes de ese país.

Con este mensaje despidieron al jugador sucreño que fue uno de los mejores del fútbol colombiano hace dos años:

Lee También

Aunque aún no ha sido despedido como lo hicieron con su compañero, el otro jugador de América que se irá del equipo ‘escarlata’ es Yesus Cabrera. El cartagenero, y buen amigo de Carrascal, no ha renovado su contrato y el dueño del equipo ya lo ve fuera de la institución.

En charla con el periodista ‘Petiso’ Arango, Tulio Gómez manifestó que a Cabrera ya se le venció el contrato y decidieron no renovarlo porque tenía un precio muy alto.

“Yesus cumplió como seis años con nosotros y no renovó. Se me hace muy caro”, dijo el dirigente de los ‘escarlatas’, aunque no quiso hablar del destino de este futbolista, pues en Barranquilla lo ven como un probable refuerzo del Junior.