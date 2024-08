Por: Familia Cardenal

Alfredo Arias, técnico que acaba de salir del Independiente Medellín, habló con Noticias RCN sobre su salida del ‘poderoso’. Sin embargo, recordó lo hecho en el ‘Cardenal’ hace un parde años.

Cabe recordar que el técnico uruguayo dejó tirado al equipo en plenos cuadrangulares por problemas de salud de su padre. Sin embargo, a los pocos días, se confirmó que ya tenía adelantado un acuerdo con Peñarol, algo que molestó a los hinchas del león hasta el día de hoy.

Alfredo Arias y su sentimiento hacia el hincha de Santa Fe

El estratega uruguayo habló para RCN y allí manifestó que la verdad de su salida es la enfermedad de su padre, quien hoy en día se encuentra mejor. Aunque confesó que ya ha notado que el hincha de Santa Fe no lo trata bien.

“En Santa Fe pasó algo en lo que yo nunca quise desacreditar a quienes nos pusieron en esa posición, pero hoy he pasado el tiempo y lo puedo decir: Primero que yo quería respetar el momento que estaban pasando mis padres, no quería que ellos supieran que yo estaba renunciando a un equipo por su enfermedad y segundo porque no creía que tenía que estar justificando más allá de decir tengo un problema personal”, inició.

Y agregó que “yo me fui de Santa Fe, no porque me fuera a Peñarol, lo de Peñarol surgió después; antes de tiempo varias personas sabían que yo me iba. Entre ellos jugadores, gerentes, todos los que estaban cerca de mí sabían por qué yo tenía que estar en Uruguay urgente por ese problema y eso, claro, no torció la vara en que yo estoy feliz con mi paso en Santa Fe y con la gente como me trató”.

Alfredo Arias notó la molestia del hincha Cardenal: “Sí, noté que mucha gente estaba desilusionada conmigo y no me trató tan bien, pero es parte de la verdad. Ellos (hinchas ) tienen una parte y se quedaron con una parte de la información y eso no cambia nada lo que yo siento porque es lo que he aprendido en tantos años. Tú puedes pensar una cosa, tienes tu derecho y puedes sentir de una manera y tienes tu derecho a que no va a variar la mía ni yo voy a variar la tuya”.

“Yo sé lo que yo siento por la gente de Santa Fe, por el equipo, por los que nos contrataron y nos llevaron allá, por los jugadores que nos acompañaron. Yo sé lo que siento”, concluyó Alfredo Arias sobre Independiente Santa Fe.

