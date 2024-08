Por: Familia Cardenal

Gerardo Bedoya tuvo su paso por la dirección técnica de Independiente Santa Fe en dos etapas; entre 2019 y 2023 (como interino). Así las cosas, el exfutbolista dejó huella en el cuadro ‘Cardenal’ como jugador donde consagró la sexta estrella y la Superliga.

Entre tanto, el antioqueño es panelista en el VBar de Caracol Radio, donde recordó su periodo como entrenador de Santa Fe. Pues señaló que en su primera estadía el grupo se ‘quebró’ por actos de indisciplina de parte de sus orientados.

“En la primera etapa, eso me quebró el grupo, un jugador que no voy a decir el nombre por respeto, cuando estábamos con Luis Manuel Seijas, Baldomero… Había un grupo que fue complejo. Era un jugador de los más importantes que podíamos tener y, lógicamente, que no tenía la disciplina suficiente. En algún momento dije que no iba a contar con él y no pudieron sacarlo del equipo. Ahí hubo mucho inconveniente con los demás jugadores, no lo respaldaron, pero fue por contrato. Lo que yo dije y manifesté era que había que sacarlo de la institución, pues no debería estar ahí, pero el señor presidente no pudo hacerlo, le dio de pronto ese temor de hacerlo y fue complejo para todos”.

😠”En la primera etapa en Independiente Santa Fe un jugador me quebró el grupo” ❌”Manifesté que había que sacarlo de la institución” 🗣️Gerardo Bedoya en el #VbarCaracol 📻Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/PwJZdtczvS — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 12, 2024

