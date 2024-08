A falta de pocos días para que Independiente Medellín vuelva a jugar en la Copa Sudamericana, un campeonato en el que clasificó de gran manera a los octavos de final por una actuación memorable en la primera ronda, las directivas sorprendieron al anunciar que el técnico Alfredo Arias no iba a seguir en su puesto.

(Ver también: Medellín puso a sufrir a sus hinchas para los octavos de la Sudamericana; hubo decisión)

En principio se creía que era por el rendimiento del equipo, pues en cinco partidos disputados hasta ahora de la Liga BetPlay suma tres empates, una victoria y una derrota, una situación que no tenía muy tranquilos a los hinchas.

Sin embargo, horas después de que salió el comunicado surgió una información diferente, ya que al parecer todo habría ocurrido por una fuerte discusión entre el entrenador y el máximo accionista del ‘Poderoso de la montaña’.

Lee También

Por qué despidieron a Alfredo Arias de Independiente Medellín

La información la dio a conocer el periodista Javier Hernández Bonnet, de Blu Radio, quien aseguró que cuando terminó el partido en Cali, que el conjunto antioqueño perdió por 2-0, el dirigente bajó a pedirle explicaciones al entrenador y la discusión se habría acalorado en pocos segundos.

“El mayor accionista del Medellín baja y empieza a hablar, con preocupación, con Arias. Intercambian opiniones sobre el funcionamiento del equipo, seguramente el técnico da algunas explicaciones; el dirigente aprieta muchísimo más y, me cuenta la fuente, que si bien el tono ya era elevado, se suben sorprendentemente los decibeles de la conversación y la fuente me dice que quedó ciega porque no sabe qué fue lo que pasó”, dijo el periodista en ‘Blog deportivo’.

Y agregó: “Fue algo que molestó al técnico de Independiente Medellín. Ahí, en ese cruce, el mayor accionista le pide que renuncie y Arias le dice ‘no, yo no tengo por qué renunciar’. El mayor accionista vuelve y sube la voz y ‘se calentó mucho más el parche’. Como Arias no le renunció, y ‘el que tiene plata marranea’, entonces el accionista dijo: ‘Bueno, te vas’”.

Hasta ahora no se sabe qué fue lo que le dijeron al técnico para que se molestara de esa manera, pero lo cierto es que Arias se quedó sin trabajo y el Medellín sin entrenador para un partido tan importante como el que se viene.

(Ver también: Salen audios del VAR de la polémica en DIM vs. Millonarios; árbitro ignoró pedido de roja)

Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín

De hecho, el siguiente encuentro del equipo antioqueño será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que será contra Palestino de Chile el próximo miércoles 14 de agosto a las 7:30 de la noche.

Luego, el juego de vuelta será el miércoles 21 de agosto en condición de local (en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira) a la misma hora.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.