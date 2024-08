La jornada dominguera de la Liga BetPlay tuvo compromisos muy interesantes con resultados llamativos, ya que dos de los equipos con mejor nómina del país no pudieron con rivales que, en el papel, eran un poco inferiores.

(Ver también: Hinchas lanzaron huevos a jugadores del Deportivo Cali en pleno partido)

A primera hora, por ejemplo, América de Cali visitó a Patriotas con un estadio vestido de rojo vallecaucano, pero desafortunadamente la fiesta no terminó bien, ya que el equipo no pudo pasar del empate 1-1 y por eso no alcanzó los puntos de los primeros lugares.

Luego, en medio de una gran celebración en el Metropolitano de Barranquilla por el centenario del Junior, el equipo ‘Tiburón’ tampoco pudo pasar del empate con Alianza FC, pues terminó 2-2 gracias a los goles de Carlos Bacca y Andrés Rodríguez.

Finalmente, Deportivo Cali recibía en su casa a Independiente Medellín, un partido bastante complicado que resolvió de la mejor manera, pues consiguió tres puntos claves para subir en la tabla de posiciones y alejarse de la zona roja del descenso.

Lee También

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

Con este importante resultado del Deportivo Cali, los hinchas pueden respirar tranquilos, ya que la tabla quedó así:

Equipo Puntos Promedio 20. Patriotas 17 0.73 19. Jaguares 105 1.01 18. Envigado 109 1.05 17. Deportivo Cali 109 1.06 16. Boyacá Chicó 67 1.08

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Por su parte, la tabla de posiciones quedó así:

Equipo Partidos Puntos 1. Fortaleza 4 10 2. Once Caldas 4 10 3. La Equidad 5 10 4. Nacional 5 9 5. América de Cali 4 7 6. Millonarios 5 7 7. Santa Fe 3 6 8. Medellín 5 6 9. Deportivo Cali 4 6 10. Junior 4 5 11. Pasto 4 4 12.Tolima 3 4 13. Pereira 3 4 14. Bucaramanga 3 4 15. Alianza FC 4 4 16. Águilas Doradas 3 3 17. Jaguares 4 3 18. Envigado 4 3 19. Patriotas 4 2 20. Boyacá Chicó 3 0

(Ver también: Deportivo Cali jugó en Bogotá y quedó frío con la derrota; lo amenaza el descenso)

Qué partidos siguen en la Liga BetPlay

Por lo pronto, la fecha seguirá con un partido el lunes, uno el martes y otro el miércoles:

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas: lunes 5 de agosto a las 8:00 de la noche.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó: martes 6 de agosto a las 8:00 de la noche.

Bucaramanga vs. Santa Fe: miércoles 7 de agosto a las 7:00 de la noche.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.