En la tarde de este jueves, Medellín presentó oficialmente a Alejandro Restrepo como su nuevo director técnico, luego de lo que fue la repentina salida de Alfredo Arias. La derrota ante el Deportivo Cali en Palmaseca, fue el último partido que dirigió el uruguayo que había llegado a la institución en el año 2023 y estuvo muy cerca de conseguir la séptima estrella.

Mucho se especuló sobre la razón de su salida, pues a pesar del mal arranque de semestre, se esperaba que pudiera revertir la situación y consolidara el equipo tal y como lo había hecho en el segundo semestre del 2023. Varios periodistas aseguraron que la salida del estratega uruguayo se debía a una confrontación que tuvo con Raúl Giraldo, máximo accionista del ‘Poderoso’, algo que salió a negar el mismo Arias.

El entrenador pasó por los micrófonos del Blu Radio y contó que en ningún momento ocurrió la discusión que decían.

“No hubo ninguna discusión, el despido estuvo decidido antes de cualquier otra palabra, fue todo. En el respeto y consideración que pueda tener y el dolor que se pueda sentir, así fue comunicado que no seguíamos. Teníamos una cláusula para ellos como para nosotros, y eso fue todo. Se nos comunicó, pero no hubo discusión que originara el despido”, arrancó diciendo.

Luego afirmó que fue una decisión que lo tomó por sorpresa, pues ya se encontraba planeando el partido ante Palestino de Chile.

“Yo sí, la verdad es que lo primero que manifesté, hay muchas versiones, enumerando los hechos de lo que ocurrió, seguramente no habrá tantas versiones, que es por lo que quiero hablar. Fuimos a la conferencia de prensa, nadie nos informó que no seguimos, mis apreciaciones son que habíamos jugado mal, pero tenía la esperanza de que en estos diez días, para preparar el partido muy importante contra Palestino, íbamos a mejorar. Volviendo de la conferencia, nos piden para hablar el presidente y el dueño del equipo y ahí nos hacen saber que no continuábamos, que habían tomado la decisión”, concluyó.