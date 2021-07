Alexander Mejía dijo en ‘El vbar’, programa de Caracol Radio, que se presentaron situaciones ajenas a su voluntad que impidieron su llegada a Atlético Nacional, club al que le mandó varios latigazos, pues lo señaló de no ser claro con él.

“No quisiera opinar del tema, pero la gente que está a mi alrededor sabe todo el esfuerzo que hice y siento que en algún momento no fueron trasparentes conmigo, pero me queda la conciencia tranquila”, indicó.

Lee También

Y agregó que conocía el impedimento para inscribir jugadores de la escuadra paisa por una millonario deuda con Cortuluá, pero tuvo quejas al respecto.

“Yo más que nadie sé el problema por el que pasa Nacional y las maneras en las que ellos me trasmitieron sus opiniones al final las respeto, pero decidieron que [la contratación] era difícil por muchas cosas”, apuntó.

Finalmente, mostró su compromiso con Independiente Santa Fe, aunque sin dejar de lado su simpatía por la afición verdolaga.

“Le agradezco a la hinchada de Nacional porque el cariño es mutuo, pero hoy voy a defender otros colores y quiero entregarlo todo por Santa Fe, donde me han recibido muy bien”, detalló.

Por último, dio a entender que hubo algo más que ocasionó que su retorno a la capital antioqueña se terminara truncando.

“Son decisiones que uno debe tomar y afrontar. Pasaron cosas y no me puedo quedar esperando, Santa Fe me abrió las puertas y estoy feliz”, añadió.