Aldair Quintana es uno de los jugadores con la casaca de Atlético Nacional que más ha dado de que hablar en los últimos años, y recientemente, este realizó unas declaraciones comprometedoras acerca de su futuro.

La vida le ha dado una nueva oportunidad a Aldair Quintana, quien recientemente salió por la puerta de atrás del Atlético Nacional debido a su bajo nivel. Este guardameta, que está al servicio del actual campeón del balompié colombiano, habló con el Gol Caracol y allí, opinó sobre varios factores de su vida profesional.

En primera instancia, habló sobre su reciente paso por el Atlético Nacional. “El último año en Atlético Nacional fue de poco crecimiento en lo deportivo, pero ya en lo personal ocurrió lo contrario y sí pude crecer bastante. Ahora, debo aclarar que siempre he sido y soy un agradecido con la institución porque me abrió las puertas y me aportó en todos los ámbitos de mi vida, tanto personal como profesional, lo que valoro, recuerdo y resalto”, dijo.

Además, dejó claro que no descarta volver a ponerse el buso de arquero del cuadro antioqueño: “Sí claro, pues, de hecho, aún pertenezco a Nacional y siempre estaré agradecido con la institución, como te decía, por lo que hicieron y la chance que me dieron. Esperemos a ver qué depara el destino, qué decisiones se toman, qué será lo mejor para las partes y demás. Por ahora, estoy en Deportivo Pereira, trabajando duro y enfocado en lo que viene”.

Por último y no menos importante, confesó que jugar en el exterior es una meta que quiere cumplir. “Ese es otro objetivo que uno tiene siempre, irse a jugar a un equipo en el exterior, ya sea en Europa o en una liga de alto nivel y competitivo, como puede ser Brasil, Argentina, México, entre otros, que son países buenos para uno. Espero que se pueda dar esa oportunidad y, en algún punto de mi carrera, dar el salto. Considero que se están haciendo bien las cosas”, finalizó el arquero Matecaña.