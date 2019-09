Guillermo Jaramillo, mandatario de la capital del Tolima, dejó clara su inconformidad luego de que se llevara a cabo una mesa de diálogo convocada por la Contraloría General de la República para evaluar de qué manera está avanzando la construcción de los escenarios deportivos que no se culminaron hace cuatro años para los Juegos Nacionales 2015. En dicha reunión estuvieron presentes varios delegados del nuevo Ministerio del Deporte, funcionarios de la alcaldía de Ibagué y varios veedores.

Según reseñó la emisora RCN Radio, Jaramillo está reclamando que la administración de Ibagué aún no recibe los 20.000 millones de pesos que prometió en enero el presidente Iván Duque para la terminación de las obras de esos escenarios deportivos y los 95.000 millones de pesos que Coldeportes también destinaría a tal fin luego de que se firmara un convenio con la alcaldía de Ibagué.

Jaramillo le manifestó a RCN Radio que cree que Iván Duque está siendo engañado porque asume que el presidente de la República piensa que Ibagué ya recibió los dineros, pero que en realidad no es así.

Ese medio de comunicación consultó a Sandra Perdomo, miembro del grupo interno de infraestructura del Ministerio del Deporte, quien dejó claro que el dinero no se ha desembolsado porque los diseños de los escenarios deportivos no han sido aprobados porque, por ahora, no cumplen con los requerimientos que exige la cartera.

“Al término de la mesa de diálogo, se firmó un acta de compromiso entre las tres entidades y algunos veedores. Allí se estableció que para el 7 de octubre, el gobierno nacional ya debe haber culminado la evaluación de diseños, con miras a la estructuración del convenio cuando finalice la Ley de Garantías”, concluyó la emisora.