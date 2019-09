Riaño descubrió un dato de la vida escolar del ciclista zipaquireño que casi nadie conocía. “¿Cómo así que quedó de 11° en el Icfes en su colegio, pero dijo que había quedado de décimo?”, le preguntó el comediante, en su personaje de ‘Juanpis González’, a Bernal.

Egan soltó una carcajada y reconoció: “Qué vergüenza. Es que sino no pasaba el año. Era eso o repetir once. Iba súper mal en el colegio. En el tercer periodo le dijeron a mi mamá: ‘Ya no pague porque su hijo no se gradúa’. Tenía ese año súper perdido y el colegio dijo: ‘Los que estén dentro de los 10 primeros del Icfes pasan todo en limpio y no tienen que recuperar”.

Enseguida, Bernal recordó que no se sintió tan seguro de lograr un buen puntaje en el examen de Estado ya que no lo respondió de la forma más rigurosa.

“En inglés respondí todo al ‘pinochazo’ porque no sabía nada de inglés. Yo terminé y terminé muy rápido. Yo entregué eso y dije: ‘No, yo ya perdí’, porque de verdad fui de los primeros que terminó”, confesó el ciclista con la honestidad que lo caracteriza.

La particular historia tuvo un final feliz para Egan porque, al contarles a sus compañeros y profesores los resultados que tuvo en el Icfes, ellos asumieron que había quedado en el décimo puesto entre los estudiantes de undécimo grado del colegio. La idea de que Bernal había conseguido el beneficio de pasar el año por sus resultados en el Icfes se consolidó entre la comunidad académica de su colegio, aunque después se dieron cuenta de que Egan había quedado en el puesto once entre sus compañeros.

Este es el video del momento en el que el campeón del Tour cuenta esa particular anécdota: