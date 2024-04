Los buenos resultados de Millonarios en las últimas fechas quedan a un lado cuando se habla de la muerte de un ser querido. Por estos días, el equipo azul está de luto por el deceso de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, quien era el director deportivo de la institución.

Con un sentido mensaje publicado en las redes sociales, el cuadro ‘Embajador’ despidió al exfutbolista, que falleció a los 66 años a causa de un paro cardiaco y quien luchaba contra un cáncer, tal y como comentó el periodista César Augusto Londoño.

La noticia, sin lugar a dudas, afectó a todo el plantel del cuadro bogotano, que el próximo domingo deberá enfrentar al Deportivo Perera por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Fue en el marco del viaje a Risaralda que el entrenador del equipo, Alberto Gamero, atendió a los medios de comunicación y se refirió a la inesperada muerte de su amigo, con quien estuvo en El Campín en el pasado duelo entre Junior y Millonarios.

El estratega samario, muy afectado por la situación, comentó con la voz entrecortada que el ‘Pitirri’ fue una de las personas que más lo valoró y manifestó que todos su éxitos serán dedicados a él.

“Ayer, cuando fui a la casa de él [‘Pitirri’ Salazar], le manifesté que todo lo que voy a hacer, me voy a acordar de él. Me acuerdo de él porque me quería mucho, me daba mucho ánimo… De las personas que me valoraban, sacando a mi familia, era él. Ayer, delante de su cuerpo le dije que todo lo que haga se lo voy a dedicar a él“, precisó.

Ⓜ️ La emoción del técnico Alberto Gamero por la partida de Pitirri Salazar: “Le manifesté que todo lo que pueda hacer, me iba a acordar de él. Me acuerdo de él, porque me quería mucho, me daba ánimo, me valoraba”.https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/XnzkbWUPoX — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 19, 2024

Cuándo juegan Millonarios contra Deportivo Pereira

Luego de derrotar a Junior por 3-2, Millonarios visitará el estadio Hernán Ramírez Villegas para enfrentar al Deportivo Pereira, en un duelo clave de la liga ya que puede acercar al equipo capitana a la clasificación.

El juego se llevará a cabo este sábado, 20 de abril, a las 4 de la tarde, hora de Colombia.

¡Por los 3 puntos en la Perla del Otún! ⚽️💙🔥 ✈️▶️ Este es el grupo de jugadores que viajan para enfrentar mañana al Pereira en el Hernán Ramírez V. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/hoAMogie7o — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 19, 2024

