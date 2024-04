La Liga BetPlay ha avanzado de forma bastante rápida durante este primer semestre, ya que Dimayor apretó el calendario para evitar que se cruzará con la Copa América y otros torneos que se llevarán a cabo en el segundo semestre.

De hecho, ya va terminando la fecha 17 y los hinchas están emocionados, dado que cinco equipos ya consiguieron la clasificación, pero aún hay tres cupos para otros clubes que, matemáticamente, aún tienen posibilidades de avanzar.

De hecho, entre los clubes que están luchando por meterse a la fiesta de las finales aparecen unos nombres importantes como el caso de Millonarios, Junior, Independiente Medellín y América de Cali, los cuales han tenido una temporada irregular y por eso es que están en esta complicada situación.

Ante esto, es válido revisar qué partidos les queda a los equipos para ver cuál tiene más posibilidades de llegar a las finales del campeonato.

Qué partidos quedan en la Liga BetPlay

En la tabla de posiciones, el que más arriba aparece de los que aún no están clasificados es Millonarios, el cual está en la séptima posición con un total de 25 puntos y una diferencia de gol de +4, por lo que con un empate y una victoria podría alcanzar los 29 puntos que, en teoría, son el número mágico.

Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que en la fecha 18 se mide contra el Deportivo Pereira en condición de visitante y cierra, en la jornada 19, contra Boyacá Chicó en El Campín, pero teniendo en cuenta que el conjunto boyacense también tiene obligaciones por el descenso.

Por su parte, Junior de Barranquilla aparece en la octava posición también con 25 puntos, pero con una diferencia de gol de +2, por lo que las cuentas son muy parecidas a los del conjunto bogotano. Ahora, sus últimos partidos serán contra Once Caldas y cierra contra el Deportivo Cali de visita.

En el noveno lugar aparece Independiente Medellín, el equipo de Alfredo Arias, el cual tiene 25 puntos y una diferencia de gol de -10, por lo que es uno de los más complicados para avanzar, teniendo en cuenta que sí o sí necesita ganar los dos partidos, con una buena distancia, y esperar los resultados tanto de Millonarios como de Junior. Sus últimos encuentros serán contra Atlético Nacional y cierra con Envigado.

Finalmente, América de Cali, que no pudo con Pasto por decisiones arbitrales polémicas, es décimo con 24 puntos y una diferencia de gol de +7, por lo que ya no depende de sí mismo sino de los otros resultados de sus rivales que van más arriba. Sus últimos juegos son contra Independiente Santa Fe en condición de visitante y luego contra Once Caldas también fuera de su estadio.

