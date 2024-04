Por: Gol Caracol

Millonarios y Junior de Barranquilla se enfrentaron en la noche del miércoles en el estadio El Campín, en un juego que terminó marcado por la actuación del árbitro, Jorge Duarte. Los jugadores del ‘tiburón’ se plantaron todos en rueda de prensa, y en el caso de los azules, también dejaron su voz en medio de su intervención con los medios.

🔵 🔥¡Qué partidazo el que disfrutamos en El Campín!¡Millonarios venció 3 a 2 a Junior y se metió en el grupo de los ocho de #LALIGAxWIN! ¡Mira los goles del compromiso! pic.twitter.com/f6Y8CHBhRv — Win Sports (@WinSportsTV) April 18, 2024

Así como fue el arquero de Millonarios, Álvaro Montero, y el DT samario, Alberto Gamero, dejaron una serie de declaraciones de lo que fue el desarrollo del juego contra los ‘curramberos’, válido por la fecha 17 de la Liga Betplay I-2024, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras por parte del guardameta guajiro, que le envió un mensaje a los jugadores del Junior por lo sucedido tras el gol de Leonardo Castro que abrió el marcador y la posterior protesta de los visitantes de quedarse estáticos.

Pero allí no pararon las repercusiones por parte del golero de Millonarios y catalogó como falta de respeto lo hecho por el plantel de Junior en el campo de juego.

¿Qué más dijo Álvaro Montero?

“Sin saber lo que los muchachos de Junior pudieron haber dicho, a manera personal y encabezando el grupo también, es una situación que no puede ocurrir. Pienso que el fútbol es algo como para inspirar a las personas, más que nada los niños que te ven como ejemplo, y lo que pasó ahí no tiene nada que ver con eso. Más allá de eso, como le hice saber a jugadores de Junior también dentro de la cancha, eso no es ser leal con el juego del fútbol. Independientemente de los errores que se pueden presentar, muchas veces te benefician y muchas veces te perjudican. Tenemos que saber convivir con ese tipo de situaciones y en medio de todo ese contexto, intentar ser lo más prudente con lo que transmites. Es algo que uno de manera inconsciente no lo percibe, y sirve de inspiración para muchas persona. Lo que se hizo ahí está mal tanto de ellos como de nosotros con el tipo de actitud que tuvimos. Es algo que debe marcar un precedente para que no vuelva a pasar y seguir creciendo en el fútbol, porque la verdad no queda muy bien”.

Otras voces de los protagonistas

Por su parte, Alberto Gamero se centró en el compromiso y destacó la valentía que tuvo el plantel para sacar el juego adelante.

A renglón seguido, el DT samario sostuvo que hay cosas que deben mejorar y uno de esos aspectos a corregir es mantener la portería a cero.

“Hay dos puntos para hacerlo, uno, no cometer esos errores para que el rival nos haga gol, y dos, después del 2-0 tuvimos para hacer gol. Es tener esa tranquilidad y paciencia de que ese equipo no nos pueda hacer gol; hay que trabajar ese arco en cero, ese es un punto para corregir”.

