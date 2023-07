Deportivo Cali sigue metido en una crisis institucional, que poco a poco se va reflejando en lo deportivo y hasta llevó a la salida de Jorge Luis Pinto de la dirección técnica. Pero en los temas de falta de dinero, incumplimiento de obligaciones e irregularidad de manejos pueden llegar más consecuencias.

Por esta razón, la Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) ha solicitado en repetidas oportunidades al Ministerio del Deporte que intervenga y tome acciones en este caso. Pues ya se dio una respuesta desde esta autoridad, aclarando algunas cosas y advirtiendo lo que puede pasar si no se cumplen los compromisos.

Aunque en un principio circuló un documento, enunciando que era un ‘ultimátum’ desde el Ministerio al Cali, realmente es una respuesta a la agremiación de jugadores, quienes han insistido con la intervención y búsqueda de soluciones.

Carta del Ministerio del Deporte sobre crisis del Deportivo Cali

En la mañana del 13 de julio, a pocos días de iniciar oficialmente la participación del club en la Liga BetPlay II-2023 y la Copa BetPlay 2023, se publicó el documento que responde a Acolfutpro y a su secretario general, Luis Alberto García. El texto lo firma Gladys Alfonso, en representación de la división del deporte profesional del Ministerio.

En un principio se informa que, ante la solicitud hecha desde la agremiación para “la suspensión del reconocimiento deportivo al Club de Fútbol Profesional Asociación Deportivo Cali, por los presuntos incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales”. Se están “realizando labores de Inspección, Vigilancia y Control”.

Sin embargo, aún no han iniciado acciones oficiales y formales para que se efectúe la suspensión del reconocimiento y por eso el Deportivo Cali podrá iniciar la competencia sin problemas en el segundo semestre del año. Lo que no quiere decir que, si hay incumplimientos, esto no pueda ocurrir a futuro.

Lo que le solicitó la entidad gubernamental a los directivos ‘azucareros’ fue un “proceso de recuperación económica” porque se encuentran inmersos en “cesación de pagos” según lo que indica la Ley 1445 de 2011. Y ante la insistencia, el club informó que está en un plan para acogerse al Decreto Ley 560 de 2020 en este proceso.

¿Qué hará Mindeporte en la situación del Cali?

En el mismo documento indican que el despacho del Ministerio del Deporte está haciendo un “seguimiento a dicho plan de recuperación para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se encuentran a su cargo”. Y esto implica que estén pendientes de verificar los “pasivos por concepto de salarios y demás adeudan a los trabajadores”, que puedan llevar a situaciones más delicadas para la institución.

Pero sí queda una advertencia para el Deportivo Cali, en caso de que los incumplimientos sean más graves o se comprueben más irregularidades. Y la carta en respuesta. Acolfutpro explica: “El Ministerio del Deporte, en ejercicio de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control, a través del Grupo Interno de Trabajo de Deporte Profesional, efectuará un seguimiento riguroso a todo el proceso que va a adelantar el Organismo Deportivo”.

Pero si se llega a un punto más allá del que ahora hay, que ya es delicado y grave, se advierte:

“En caso de evidenciar algún incumplimiento, procederá a tomar decisiones y acciones que en derecho correspondan”.

Todo esto quiere decir que Acolfutpro solicitó que se quitara el reconocimiento deportivo al Cali por incumplimientos, pero el Ministerio del Deporte ya se comunicó con el club y hay un proceso de recuperación económica. El seguimiento de las autoridades competentes está llevándose a cabo y si no hay resultados o se presentan mayores problemas, empezarán a actuar.

Así que esa, petición de quitar el reconocimiento podría venir en un futuro y asimismo el equipo dejaría de competir, ya que la Dimayor impide que el equipo participe de las actividades oficiales si no cumple con la ley. Tal como pasó con Cúcuta Deportivo hace un par de años.