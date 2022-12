A solo horas del partido más importante de su historia, Deportivo Pereira afronta uno de los ataques más feroces al interior de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). El cuadro ‘Matecaña’, que está a 90 minutos de lo que sería su primer título en su palmarés, podría recibir un duro golpe.

El periodista Alejandro Pino reveló que, ante la clara opción de que pueda salir campeón de la Liga BetPlay 2 2022, ante Independiente Medellín, han convocado a asamblea extraordinaria en el ente rector. El motivo: el hecho de que, para algunos clubes, Pereira no tiene reconocimiento deportivo.

De acuerdo con la información revelada por el comunicador, la asamblea se efectuará este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 10: a. m. en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La misma fue convocada mediante la resolución 016 de 2022, emitida en la noche del martes.

“Hay calentura en la Dimayor por la posibilidad de que el Pereira sea campeón y su clasificación a Sudamericana (fija) o Libertadores (si gana hoy): para muchos, no tiene reconocimiento, así que exigen descenso por escritorio y quitarle el cupo a Copa”, publicó Pino.

Y es que en las últimas horas se hizo evidente la inconformidad ante la situación legal del elenco ‘Matecaña’, que ante la decisión de los juzgados, alegan, se quedó sin el sustento jurídico para competir en el FPC. Como lo es el reconocimiento ante el Ministerio del Deporte y la Personería Jurídica.

De hecho, su presidente, Carlos Mario Zuluaga, habló con ‘El Gran Debate’ de Todelar sobre este tema y exigió que se desconozca lo hecho por el equipo comandado por Alejandro Restrepo, debido a que no cumple con los requisitos para su participación en la Liga. Esta postura causó malestar entre los hinchas pereiranos.

Por lo pronto, aún no se conoce pronunciamiento oficial de la Dimayor en sus canales oficiales y sobre lo que pasará con el choque de vuelta de la finalísima, programado para esta noche (7:00 p. m.). Pues ante el probable éxito, lo más seguro es que deba afrontar una dura asamblea.

Todo esto surge debido al proceso de liquidación en el que está inmerso Deportivo Pereira, ante los juzgados de la ‘Perla del Otún’. Pero según el abogado Eduardo Ramírez, contactado por Blu Radio en días anteriores, hasta que los encargados no tomen la última decisión, no se puede declarar vacancia.

“En este momento el proceso no ha terminado, no hay nada nuevo. El Pereira se encuentra en proceso de disolución como hace ocho años y no será liquidado hasta que se emita la última decisión”, dijo el pasado 2 de noviembre, en entrevista concedida al programa ‘Blog Deportivo’.