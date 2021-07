En un video compartido en su canal de Youtube, el polémico comentarista no solo se fue con toda contra el equipo cafetero y su nivel en el torneo continental, sino que, uno a uno, mencionó a varios de los seleccionados colombianos, para criticar su rendimiento o destacar algunas de sus cualidades.

A uno de los que más duro le dio el periodista, que ya había calificado como “equipito” a los dirigidos por Reinaldo Rueda, fue a Duván Zapata, quien por su actuación en el partido donde Colombia venció a Uruguay desde el punto penal fue protagonista de los memes por la clasificación del equipo nacional.

“Zapata me parece que no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris”, comentó Carrozza sobre el caucano, quien no ha convertido ningún tanto en la Copa América 2021, ni durante la nueva era que Reinaldo Rueda inició como técnico cafetero el pasado 3 de junio con una aplastante victoria sobre Perú.

“No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie. Colombia necesita un tipo que de verdad juegue”, añadió.

Sobre su ausencia de gol, el delantero del Atalanta se había defendido el pasado 26 de junio, en rueda de prensa donde manifestó su expectativa frente a la posibilidad de anotar en los siguientes partidos de Copa América.

“En lo personal vengo haciendo las cosas bien, para ser un poco más letal hay que meterla. Pero estoy tranquilo porque sé que en cualquier momento me va a llegar el gol […]. Mi balance ha sido positivo, obviamente me falta el gol que es algo que estoy buscando desde el primer partido en Eliminatorias. Estoy tratando de estar tranquilo y mejorar cada día en los entrenamientos”, había dicho el futbolista en su momento, según declaraciones recogidas por el diario AS.

De otro lado, Pablo carrozza también lanzó ácidos comentarios contra otros integrantes del plantel ‘tricolor’, como William Tesillo, Miguel Ángel Borja y Edwin Cardona (quien no jugó en la victoria ante Uruguay).

De Borja dijo que este “no juega”; sobre Tesillo, criticó su desacierto para enviar centros; y a Cardona lo calificó como “flojísimo”.

Pullas de periodista argentino a David Ospina

Pese a que destacó a David Ospina como una de las figuras del partido contra Uruguay, Carrozza minimizó el papel del arquero, cuyas atajadas desde el punto penal fueron definitivas para la clasificación.

“Ospina obviamente va a salir en la tapa de los diarios por lo que significaron los penales y por alguna jugada también que tuvo en algún mano a mano, no es que Uruguay le pateó 60 veces al arco”, señaló.

