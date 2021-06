En el programa ESPN F90, luego de la derrota 2-1 de la Selección Colombia con Brasil, Iván René Valenciano y sus compañeros de programa analizaron el polémico gol con el que la ‘Canarinha’ empató parcialmente el partido.

Rafael Sanabria, analista arbitral, arrancó el debate diciendo que el argentino Néstor Pitana, que gana una millonada, se equivocó al dar esa jugada como válida y también apuntó al VAR de la Copa América.

Aunque Valenciano no discutió nada de lo que dice el reglamento en este tipo de jugadas, el exdelantero que también vistió la camiseta de la Selección Colombia reprochó a los futbolistas por quedarse quietos luego de que Pitana casi para la jugada con el pito.

“Tú no te puedes quedar quieto. Tú no estás pendiente del árbitro, cuando juegas un partido de fútbol, estás pendiente de la pelota. Yo no estoy mirando al árbitro a ver si pita o no. Del reglamento no te discuto absolutamente nada, pero uno no juega mirando si el árbitro se manda el pito o si mira al línea”, expresó Iván René Valenciano, mientras debatía con los otros panelistas del programa de ESPN.