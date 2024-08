El funcionario aclaró las dudas frente a la terminación de un acuerdo con Brasil, que hacía posible la importación de vehículos sin aranceles, lo que podría recaer en un aumento en el precio de varias unidades.

Interrogado por Blu Radio sobre la posibilidad que existe de que, si no se toma esta decisión, la multinacional opte por irse de Colombia, Reyes explicó que no.

“Con las compañías del sector automotriz que, reitero, no son solo Renault, son también los productores de autopartes que suplen a Renault y que antes suplían a Colmotores (…), para tener las economías de escala y los encadenamientos productivos que se necesitan para que la industria del país no solo no se acabe, sino que empiece a exportar fuertemente se necesitan medidas de este tipo”, explicó el funcionario, frente a la decisión.