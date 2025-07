El famoso kit de carretera, compuesto por herramientas básicas y elementos de emergencia, es obligatorio para los vehículos en Colombia. Así lo establece el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, que incluso enumera con precisión todo lo que debe incluir. Sin embargo, en el caso de las motocicletas, la norma genera confusión.

A diferencia de los carros, que cuentan con baúl o espacios amplios donde guardar todo el equipo requerido, las motos tienen una gran limitación de espacio. Entonces, ¿están obligados los motociclistas a cargar con gato, cruceta, extintor, señales reflectivas, botiquín y demás?

Frente a esa duda recurrente, el Ministerio de Transporte aclaró que las motos no tienen que llevar el kit completo, precisamente por sus condiciones físicas. La aclaración llegó tras una consulta ciudadana y fue difundida por el experto en movilidad conocido como Señor Biter, quien explicó que los agentes de tránsito no están facultados para multar a un motociclista que no lleve todos los elementos del kit.

“El tamaño y peso de una moto no permiten cargar todos los artículos exigidos para un vehículo convencional. Por eso, no aplica la totalidad del artículo 30 del Código de Tránsito”, explicó el ministerio.

Sin embargo, hay un punto clave: si el conductor le adapta un baúl a la moto, se crea un espacio útil que sí permite llevar parte del kit, como una linterna, algunas herramientas o un pequeño botiquín. En ese caso, las autoridades podrían exigir que se porte al menos esos elementos básicos.

“El Ministerio fue claro: si bien las motos no están diseñadas para transportar el kit completo, si se le instala un baúl, sí deben cargar lo que sea posible. En resumen, las motos deben llevar un kit de carretera, pero acorde a su espacio”, detalló Biter.

Así que, si tiene una moto, no estás exento del todo. La recomendación es portar lo esencial, especialmente si cuentas con baúl o maletero, para evitar problemas y estar preparado ante cualquier imprevisto.

De cuánto es la multa por no llevar kit de carretera

Para 2025, la multa es del tipo C, lo que equivale a unos 604.054 pesos colombianos.

