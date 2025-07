En Colombia, la normativa de tránsito no prohíbe explícitamente el uso de cámaras como la GoPro adheridas al casco del conductor de la motocicleta. Sin embargo, es fundamental que la instalación de dicho dispositivo no comprometa la integridad del casco ni la seguridad del motociclista. Cualquier alteración que menoscabe la capacidad de protección de ese artículo de seguridad, o que obstruya la visión del conductor, podría ser considerada una infracción a las normas de seguridad vial.

Es importante que los conductores de motocicletas conozcan las modificaciones que son legales en el casco. De esta manera, se evitarán pasar por graves inconvenientes disciplinarios y monetarios, ya que, como es bien sabido, las multas suelen ser bastante altas y violar esta norma puede terminar hasta en la inmovilización del vehículo, lo que lleva a tener que pagar patios y grúa.

Es importante destacar que, en caso de un incidente o accidente, la presencia de una cámara en el casco podría ser un factor a considerar por las autoridades, especialmente si se argumenta que su ubicación o fijación contribuyó de alguna manera al suceso. Aunque la grabación puede ser una herramienta útil para documentar eventos en la vía, el motociclista debe priorizar siempre su seguridad y la de los demás actores viales. Se recomienda verificar que la cámara esté firmemente sujeta, que no cause puntos de presión incómodos, y que su presencia no afecte la aerodinámica o el equilibrio del casco durante la conducción.

¿Cuánto vale la multa por no llevar casco en Colombia en 2025?

La seguridad vial es una prioridad constante, y el uso del casco para motociclistas y sus acompañantes es una medida fundamental para prevenir lesiones graves o fatales en caso de accidente. No acatar esta normativa puede resultar en una sanción económica considerable. Para el año 2025, la multa por no portarlo reglamentariamente asciende a 711.750 pesos, una cifra que busca disuadir a los infractores y fomentar el cumplimiento de esta disposición vital.

Esta sanción no solo representa un impacto en el bolsillo de los ciudadanos, sino que también subraya el compromiso de las autoridades con la protección de la vida. Más allá del valor monetario de la infracción, lo que se busca es concienciar sobre la importancia de una conducta responsable en las vías. Portar el elemento de protección es un acto de autocuidado y una contribución directa a la reducción de la siniestralidad vial en el país.

¿Cuánto es la multa por llevar intercomunicador?

La inquietud sobre el uso de intercomunicadores en cascos de motocicleta y las posibles sanciones económicas ha sido una constante entre los motociclistas. Sin embargo, es fundamental aclarar que, de acuerdo con la Resolución 23385 de 2020, específicamente en su artículo 4, numeral b, los intercomunicadores están permitidos. La normativa colombiana es clara al habilitar su uso, siempre y cuando se cumpla una condición esencial: el conductor debe mantener sus manos completamente libres para manipular la motocicleta en todo momento. Esta disposición legal busca garantizar la seguridad vial, permitiendo que los conductores se comuniquen sin comprometer su capacidad de control del vehículo. Por lo tanto, no existe una multa específica por el simple hecho de llevar un intercomunicador en el casco, siempre que este no interfiera con la operación segura de la motocicleta. La clave reside en la responsabilidad del actor vial para asegurar que el dispositivo no represente una distracción o impida el manejo adecuado, evitando así cualquier infracción relacionada con la manipulación indebida del vehículo.

