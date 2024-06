La edad del parque automotor colombiano está en 11 años, reveló La República, una vida bastante larga para vehículos que, en su mayoría, son usados diariamente para largos trayectos. De hecho, en la última década es evidente el aumento de las motos en las vías, lo que lleva a pensar que ese tiempo de vida podría reducirse con el paso del tiempo.

Iván García, director de la Cámara de la industria de las motocicletas de la Andi, señaló en el medio económico que una persona cambia, en promedio, la motocicleta cada seis u ocho años, dependiendo del uso que se le dé.

“Esta edad es diferente a la de otras categorías vehiculares debido a las características y usos de cada tipología”, señaló a La República.

Esto significa que entre 2024 y 2026, los colombianos que hayan comprado motos entre el 2016 y 2019 podría empezar a cambiarlas. Y es que son precisamente esos años en los que hubo un incremento alto en las grandes ciudades.

Por los buenos precios y facilidades que ofrecían las marcas, muchos colombianos se aventuraron a comprar su primera moto y, si no la han cambiado, en los próximos años lo harán. Entre las razones más comunes para hacerlo seguramente estará el desgaste de varias piezas, pues esto incrementa el costo de manutención y, a largo plazo, termina siendo mejor negocio comprar una nueva.

Las personas que vayan a las diferentes marcas se encontrarán un gran y necesario cambio desde 2025.

El Ministerio de Transporte firmó desde 2022 un decreto en el que señalaron que las motos que no tengan un sistema de frenado ABS o CBS no podrán ser comercializadas en el país.

Son varias las motocicletas que dejarán de circular en el mercado colombiano, pues no cumplen con esta característica. Además, recientemente también confirmaron que aquellas que no tengan el sistema de iluminación siempre encendido y que no tengan llantas certificadas tampoco podrán salir a circulación.

Así las cosas, son varias las empresas que deberán evaluar las motos que están comercializando. Sin embargo, algo que es evidente es que comprar estos vehículos con mayor seguridad también implicará un mayor gasto.