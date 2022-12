El portal argentino La Moto compartió el ‘ranking’ de las mejores 4 referencias de motocicletas más completas y versátiles para un viaje largo por carretera.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se busque una moto para viajes largos es adquirir alguna gama ‘touring’, ‘custom’ o ‘trail’. Las características en las que se basó el listado fueron:

Estas son las 4 mejores motos para viajar en carretera con sus respectivas características y precio compartidas por el portal La Moto:

“La Hero Xpulse 200T disponible en 3 colores, es una viajera con un motor (4T) de 199.6cc, de 2 válvulas y mono cilíndrico. Con estos atributos generará hasta 18.1 HP a 8000 RPM”.

“Pero lo mejor de este hermoso ejemplar, además de su potencia, es su tecnología. Y es que la Xpulse se puede conectar por bluetooth y cuenta con cargador USB”

“Una moto con diseño sport y Touring al mismo tiempo, cómoda y con mayor autonomía. Es un vehículo doble rueda para rutas con tecnología DTS-i”.

“Destacamos su motor monocilindro de 4 tiempos, con capacidad de 248.8cc, que le permite generar una potencia máxima de 26.63 HP a 8500 RPM”.

“Para el caso de los viajes con comodidad y estilo, con el modelo V-Strom 250 contarás con la mejor experiencia de conducción fuera de la ciudad. De este listado, es la única que nos acompaña con un motor de doble cilindro, con una capacidad máxima de 248cc”.

“Además de ser 4 tiempos con refrigeración líquida y estar homologado bajo la norma Euro4, genera una potencia máxima de 25 HP a las 8000 RPM. Con estas propiedades, no es de extrañar que tenga éxito en su segmento de ruta, en especial por la suavidad de conducción y una respuesta eficiente y dócil para su potencia”.

“Por último, otra de las marcas que nos sorprende con modelos de bajo cilindraje para ruta, con estilo original y robusto. Se trata de la marca naranja y su modelo, la KTM Adventure 250, con diseño inspirado en motos rally. Distribuida en Colombia por Auteco, la Adventure 250 es el punto de partida de una gama de dos ruedas diseñada para viajes, aunque también para el día a día”.

