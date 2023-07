El embargo de un bien se presenta cuando una persona que tiene una deuda se quedó en las cuotas o no cumplió con el acuerdo de pago, por lo que por orden judicial se pueden retener las propiedades de las personas como garantía de que ese dinero no se pierda.

(Ver también: ¿Hay multa si no lleva licencia de conducción? Ministerio de Transporte dio buena noticia)

Para esto, muchas personas toman la decisión de vender el carro, aunque siga embargado, lo que le significaría un problema grande al comprador. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley dice que un carro no puede ser vendido si está embargado, ya que en teoría ya no está a nombre del propietario, por lo que no se puede hacer el traspaso correspondiente.

Por eso, si un comprador encuentra que el carro tiene una prenda o está embargado, el proceso de compra puede durar mucho tiempo más teniendo en cuenta que para quitar dicho embargo hay que estar a paz y salvo con la entidad con la que tiene la deuda o firmar un nuevo acuerdo de pago.

Para evitar este tipo de situaciones, lo recomendable es que junto a la revisión mecánica y física del vehículo usado, también se verifique el estado legal del mismo, tanto en temas de impuestos como de multas y embargos.

Lee También

Cómo saber si un carro está embargado

Para consultar si un vehículo tiene un embargo activo, el comprador puede solicitar el histórico vehicular desde la página del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Para eso, tiene que:

Ingresar al portal web del Runt.

Buscar el botón verde que dice ‘Solicite aquí el histórico vehicular’.

Llenar los datos que piden allí como los nombres, apellidos, lugar de residencia y demás.

Aceptar los términos y condiciones y seguir bajando hasta donde también se puede pedir los datos del propietario del vehículo.

y seguir bajando hasta donde también se puede pedir los datos del propietario del vehículo. Realizar el pago a través de PSE.

a través de PSE. Descargar y revisar el historial vehicular.

Dentro de dicho documento se encontrarán datos con respecto a multas, embargos, modelo, accidentes o choques que haya tenido, información del Soat y mucho más, por lo que basándose en esa información puede determinar si seguir con la operación de la compra o lo deja pasar.

(Ver también: Mintransporte responde si lo pueden multar por no tener el Soat físico; evite problemas)

Cuánto cuesta el historial vehicular del Runt

La página web de la entidad explicó que la persona que esté interesada en descargar dicho documento debe pagar un total de 33.963 pesos, lo cual se debe pagar directamente desde la página web a través de PSE.