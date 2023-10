Aunque parezca que no hay secreto en eso de bañarse los dientes y la rutina diaria confirmara que es de las labores más sencillas, la realidad es que sí hay un orden para cepillarse.

Varios han sido los especialistas que enfatizan en el orden correcto, entre seda dental, crema dental y cepillo y sí debería cambiar su rutina si no lo está haciendo e la siguiente manera.

¿Qué va primero, la seda dental o el cepillo?

El hilo dental es el primer paso y con ese se debe hacer una prelimpieza de los dientes, removiendo residuos de comida dentro de las muelas y los dientes. Sin embargo, hay que tener cuidado de no hundir la comida entre las encías, y por eso es importante que enjuage con seda en las tres pasadas.

La seda dental debe tener flúor, que es necesario para que no se hagan calcificaciones de sarro entre los dientes. Hay sedas especiales para espacios pequeños y dientes apretados.

¿Cuándo usar el cepillo de dientes?

Lo primero que hay que decir sobre esto es que el cepillo, a diferencia de todos los que promocionan a diario en los mercados, debe ser ergonómico, de cerdas suaves y todas parejas, sin cerdas extrañas o materiales que puedan lastimar las encías, generando inflamación y posibles infecciones por heridas abiertas.

¿La crema dental se lava?

No. La crema dental, al contrario de lo que cree la mayoría, no debe lavar se con agua, pues la idea es que el flúor contenido en ella sirva para que la saliva limpie los dientes y no se produzcan caries, sobre todo en personas que no producen tanta saliva o que no tienen una saliva cargada que les impida la generación de cálculos dentales.

¿Debe usar un limpiador de lengua?

Los expertos aconsejan que use un limpiador de lengua, que le ayude a remover los restos de comida y sarro, en vez del cepillo de dientes, con el que puede lastimarse las papilas gustativas o irritarse la lengua.

No siempre debe usarse el enjuage bucal

El enjuague bucal, según odontólogos, es complementario a la rutina de higiene dental y no debería usarse siempre, por su carga de alcohol, a menos que sea recetado por un especialista.

