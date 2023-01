Tener un perro en casa es una tarea que requiere cuidados diarios y constantes pues se necesitan de muchos factores para mantenerlo saludable, feliz y lleno de amor. De hecho, al integrar una mascota como parte de nuestra familia, solemos preocuparnos por todos los aspectos de su vida.

(Le puede interesar: Agéndese para la jornada de esterilización gratuita para mascotas en Bogotá; no se lo pierda)

Cuando se tiene un perro también hay que tener en cuenta que existen algunas actitudes. Por ello, nos gusta saber en qué momento sienten hambre, cuándo es necesario llevarlo al veterinario y que es lo que lo hace feliz.

Seguramente se ha preguntado si su perro está a gusto y alegre viviendo contigo. Después de considerar que tienes a tu perro en buen estado, es probable que quieras conocer los signos del cariño que tu can posea hacia usted.

Así mismo, querrás saber la forma en que te agradece cuando ha hecho algo por él. Teniendo en cuenta ello, en Cromos le indicamos algunas señales que su mascota hace para demostrar gratitud y amor.

(Lea también: Si busca un perro grande, conozca las 4 razas más conocidas para espacios amplios)

Señales con las que su perro demuestra que lo ama

A través del portal especializado ‘Zooplus’ se han explicado los signos que demuestran que un perro quiere a su humano, los cuales, son más fáciles de detectar de lo que parecen. Algunos de ellos son:

Siempre está a su lado

Si su perro lo quiere, él siempre va a querer estar junto a usted. Los canes no necesitan descansar de su amo, de hecho, pueden sentir que estar allí es el mejor lugar del mundo. Esto no significa que a veces no quiera estar en su cama o pasar un tiempo de reposo.

Menea la cola

Si su perro menea la cola con intensidad cuando está cerca tuyo, significa que está profundamente feliz. Menear la cola, en la mayoría de los casos, es un acto de excitación. El entorno o el ambiente te ayudarán a saber si es una reacción positiva o negativa.

Lee También

Lo mira fijamente a los ojos

Si cuando ve a su perro sientes que le pone ojos de carnero, puede ser una demostración clara de afecto. Incluso, varios estudios han demostrado que los niveles de oxitocina de un perro suben cuando se queda mirando fijamente a su amo.

Le hace un gran regalo

Existen perros que tienen un juguete favorito y no permiten que nadie lo coja. De hecho, suelen ponerse de muy mal humor cuando esto sucede. Pero, cuando están muy agradecidos contigo, acercarán el juguete a usted para demostrar su cariño.

Lo lame

Si en más de una ocasión su canino le ha lanzado un lengüetazo después de haberlo acariciado, darle comida o cualquier otra acción de cuidado, es porque tu perro le está diciendo ‘gracias’. Es su manera de besarlo y casi siempre suele hacerlo en las manos o en la cara.