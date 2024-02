En lugar de dejarse llevar por las expectativas comerciales del Día de San Valentín con una cena elegante o regalos ostentosos, celébrelo con una escapada romántica a otro estilo; que esta fecha no se trate de cuánto gasto porque ¿realmente se necesita gastar una fortuna para festejar el amor y la amistad?

2024 viene con varias celebraciones. En Colombia esta fecha se conmemora junto con el Miércoles de Ceniza. Si bien podría ser una casualidad y usted es católico, debería anotar y cuadrar su agenda para estar en los dos eventos. Este día se le da inicio a la Cuaresma, pero usted podría darle apertura al amor y a la amistad.

Tener poco dinero no es igual a ponerle fin a las citas divertidas. Aquí le dejamos 5 ideas para que disfrute sin que se vea afectado su bolsillo con autenticidad y creatividad:

Tenga una noche de ruleta al cine : en lugar de comprar entradas para ir al Cinépolis o Cine Colombia, organice una cita cinematográfica en casa. Realice una lista con algunas películas y luego intercámbielas con su acompañante para luego ver alguna juntos. Posteriormente, haga un ‘test’ de lo que más le llamo la atención y jueguen con nombres para ver quién tiene mejor memoria. Visite un museo o una galería de arte : muchos de estos planes son gratuitos, revise los horarios. Aproveche esta oportunidad para salir de casa y hacer algo diferente, además de que está aprendiendo algo nuevo. Incluso puede preparar un refrigerio muy casero y llevarlo a la cita. Tenga un día de ‘spa’ en casa: usted no necesita de un lugar elegante y ostentoso para hacer esta actividad. Cree el ambiente con velas y música, luego túrnese dándose masajes o tratamientos faciales. Incluso puede crear tratamientos de belleza caseros para una mascarilla. P aseo por lugares significativos : En vez de buscar experiencias costosas, explore sitios que tengan un significado especial para su relación. Un paseo por los sitios donde compartieron momentos importantes puede reavivar recuerdos sin gastar una fortuna. Si el lugar no está en la misma ciudad, recréelo en una hoja y hable de ello. Picnic bajo las Estrellas: no se conforme con las luces tenues de un restaurante cuando pueden disfrutar del resplandor natural de las estrellas. Un picnic no solo es romántico, sino también económico. Con una manta cómoda y algunos bocadillos preparados en casa, puede crear recuerdos inolvidables sin gastar mucho dinero.

También puede disfrutar de una actividad desde el celular, descargando un juego en línea para resolver acertijos y descifrar códigos juntos en pareja.

¿Por qué el 14 de febrero es el Día de los Enamorados?

Esta es una fecha que viene de años atrás. La historia del Día de San Valentín es un poco triste. Valentín era un médico que se convirtió en sacerdote y se volvió muy querido en la época de Claudio II, en el siglo III, en Roma.

Este rey prohibió la celebración de matrimonios para los jóvenes, ya que consideraba que los hombres solteros eran mejores para ser soldados, por lo que Valentín casaba a los enamorados en secreto, entonces Claudio lo sentenció a muerte un 14 de febrero, juzgándolo como desobediente y rebelde. A finales del siglo V, la iglesia católica tomó la leyenda e instauró este día.

¿En qué países no se celebra el Día de San Valentín?

Aunque el Día de San Valentín se celebra en muchos lugares alrededor del mundo, no todos los países participan de la misma manera, y en algunos casos, la festividad puede no ser tan ampliamente reconocida. Además, en algunos países, la celebración puede tener diferentes nombres o tradiciones asociadas. Sin embargo, no hay un listado universal de países que no celebren el Día de San Valentín de ninguna manera.

En EE. UU., Canadá, México, Guatemala, Perú y otros países latinoamericanos lo celebran, pero no todos en la misma fecha e incluso algunos separan el amor de la amistad:

Argentina : existe el día de los novios el 14 de febrero, pero el 20 de julio se celebra el día de la amistad.

Bolivia : celebra el amor y la amistad el 21 de septiembre. El 14 de febrero conmemoran el inicio de la Guerra del Pacífico con la invasión de la ciudad chilena de Antofagasta.

Brasil : aquí lo celebran el 12 de junio.

Colombia: Celebran las dos cosas el 16 de septiembre.

Es importante recordar que las prácticas culturales y las actitudes hacia esta celebración pueden variar significativamente en diferentes regiones y comunidades.

