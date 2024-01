En Cali, una pareja está haciendo de todo para poder reunir los recursos necesarios para cumplir el sueño de casarse. Por estos días, ellos están vendiendo empanadas, un negocio con el que esperan costear la ceremonia.

El amor en Cali tiene gusto a empanadas con ají. Un alimento delicioso que sabe mejor cuando tiene una noble causa detrás. Algunos habitantes del barrio Aranjuez dicen que “colaboran porque la pareja se va a casar a punta de empanadas”.

Las empanadas son preparadas por Anlly Tatiana Arcila y Jean Pierre Manrique, la enamorada pareja que asegura que desde que se conoció empezó a soñar con una hermosa recepción, invitados y un gran banquete.

“Yo quisiera una boda campestre , así muy grande. Digamos de 100 personas que nosotros invitemos. Yo me sueño con un vestido grande, pomposo. Lo veo a él con traje negro ”, manifestó la mujer, que no para de soñar despierta.

“Definitivamente hay que creer en el amor, porque el amor lo es todo. El amor mueve todo, Dios es amor, nosotros somos amor”, indicó Carolina Andrea Caicedo, una comensal que se deleita con las empanadas que prepara la pareja.

Con 19 y 24 años, ellos ya tienen una hija y están seguros de la decisión que van a tomar. Hoy, mientras consiguen la plata para casarse, dicen estar más enamorados que nunca.

“Me enamoró todo de ella, la verdad. Me enamoró que me entendiera, que me quisiera”, aseguró el joven.