Ando de vacaciones con mamá pero acá les dejo una rutina rápida y buenísima en #Martes de #MamaBreakASweat 👊🏼💥 con @carlosparamofit (En todos estos ejercicios trabajan brazos y abdomen indirectamente 😉) 1)Escorpión con banda en tobillos. Abrir piernas al subir. Las primeras 2 series de 40 Y la 3ra y 4ta serie de 30 2) Cintura sobre base con banda y bola de 5.5lbs en mano. Las primeras 2 series de 40 de cada lado. Y la 3ra y 4ta serie de 30 de cada lado 3)Tijera asistida sobre base inestable con TRX 4 series de 20 4) Patada sobre un banco / step 2 series de 20 2 series de 15 Hacerlo todo en circuito 👌🏼 *Les recuerdo que esta rutina está acelerada para que puedan ver todos los ejercicios.