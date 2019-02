View this post on Instagram

#BuenasNoches familia NitroBoost – CREE EN TI MISMO – SERÁS IMPARABLE🤙🏽 I rule this game with an iron fist.. – #NitroBoostProgram – Bueno ps Proceso Postnatal con mi querida @sara_uribe 💪🏽Poniéndosela en forma @fguarin13 💥 – 📛Ojo ps, quiero contarles algo, este es un trabajo progresivo, se debe hacer paso a paso sin dañar la integridad de la paciente. Así que al paso de los días iremos aumentando la intensidad. 💯💯💯 – Te cuento un poco mamá porqué debemos entrenar postparto. La diástasis abdominal, o también llamada diástasis de rectos, es la separación de los músculos abdominales del tejido conjuntivo por el debilitamiento de estos músculos, la cual ocurre durante el embarazo debido al crecimiento de la barriga durante este período, siendo la principal causa de flacidez abdominal y dolor lumbar en el Postparto. Para reducir la diastasis tenemos que hacer muchas compresiones, incluida las planchas y ejercicios abdominales isométricos como los ves en mi rutina. ❌Tarea en casa para las mamitas que están en etapa postparto… Este entrenamiento te ayudará a recuperar tu figura tras el nacimiento de tú bebé. Ojo 👀 Pregunta a tu médico cuándo puedes empezar a realizarlos (influye cómo haya sido tu parto y cómo esté siendo el postparto)… ¡y ponte a entrenar mijitica ! – El que tiene magia no vive del truco… no es la cantidad, es la calidad amigo mío. 🤣 atentamente el #tonyhortoncolombiano 😂🤫 – Feliz y bendecida noche para tod@s – A entrenar duro ps!