EXPERIMENTO🧨 🚀🍑! (Desliza a la izquierda para ver los ejercicios) Mucha gente me pregunta cómo hago para acomodar mi rutina de ejercicio cuando viajo. La verdad es que no es fácil. No siempre cuento con un gimnasio, con el tiempo necesario o las ganas de hacer una rutina completa. Entonces desarrolle estas rutinas que se pueden hacer en casa o en un cuarto de hotel. Son rápidas, sencillas y efectivas 👌🏼. Y hoy se las quiero compartir!! PD: La botella que estoy usando la reutilizo♻️. Esta botella tiene la medida perfecta (llena) para estos #ejercicios. Puedes viajar con ella vacía y la llenas con el peso que se ajuste a ti! #EjericicioEnCasa #workoutanywhere #StrongIsTheNewSexy • 🍫Rutina Abdomen: 5 ejercicios 20 repeticiones de cada #ejercicio Haces los 5 en circuito y repites el circuito 4 veces descansando no más de 1 minuto entre cada circuito. 💥 👉🏼Es experimento porque quiero saber si esto responde sus preguntas y si les gusta para hacerles más rutinas así.