En más de una ocasión, seguramente, has podido ver a tu perro comiendo pasto en el parque. Tal vez en ese momento te has preguntado qué tan sana puede ser esa acción para tu mascota y si puede tener repercusiones a largo plazo.

Comer hierba es un comportamiento de tu perro que está arraigado a sus antepasados que hacían lo mismo para cubrir algunas necesidades. Esto fue heredado a tu canino, por lo que no hay necesidad de que siempre te preocupes.

Esto no significa que no debas prestar atención a que se mete tu perro a la boca. Por ejemplo, si se come alguna planta, lo más apropiado es que no lo dejes pues su cultivador pudo usar pesticidas que intoxican a tu mascota.

También, ten en cuenta la cantidad, es decir, que tu perro consuma unas cuantas tiras de pasto no está mal, pero, si se convierten en manojos, pueden provocarle una dolorosa obstrucción intestinal. Así mismo, debes estar atento a la apariencia de la hierba ya que algunas son filosas y causan heridas.

Causas por las que los perros comen pasto

El portal especializado Zooplus ha explicado una serie de razones por las que los perros consumen hierba. Algunas de ellas son:

Ingesta de objetos extraños

Al comer un objeto que ellos consideran extraño, ellos mismos intentarán protegerse por instinto. Para ello, comerán pasto, pues la hierba envuelve el objeto, es más fácil transportarlo a través del intestino y, por lo tanto, expulsarlo.

De la misma forma en que se usa chucrut para eliminar objetos indeseados, el perro usa el pasto.

Estrés

El ingerir un poco de pasto en un momento de estrés aumentará los niveles de azúcar en el organismo del perro y la masticación permitirá liberar endorfinas, las hormonas encargadas de la felicidad.

No permitirle a tu perro realizar ejercicio, mantenerlo confinado en lugares pequeños, no dejarlo socializar, entre otras prohibiciones, desarrollan comportamientos disruptivos en nuestro canino.

Sed

Aunque no lo puedas ver a simple vista, el pasto puede contener una gran cantidad de agua. Si ves que tu perro empieza a comer hierbas, se puede deber a que se siente deshidratado y quiere recuperar el equilibrio hídrico.

Si quieres evitarlo, entonces asegúrate de que siempre tenga la alternativa de beber agua de un recipiente o de alguna otra manera.

Aburrimiento

En ocasiones puedes ver que tu perro se queda en la hierba quieto y un poco aburrido, esto provoca que empiece a comer pasto para pasar el rato.

Si lo que quieres es evitar este comportamiento puedes probar brindándole un poco de juego. Actualmente, existe una variedad de deportes caninos con los que tu perro se mantendrá distraído.

Problemas digestivos

Existen alimentos que son más difíciles de digerir que otros, por lo que los perros comen hierba para que esta ayude en el proceso de defecación de los mismos.

De hecho, debiste escuchar que los perros comen hierba para purgarse y la razón es que necesitan eliminar una diversidad de alimentos o elementos que no han podido ser expulsados del cuerpo.