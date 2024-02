Así lo menciona la página especialista en el cuidado de los ojos Vision Direct, que asegura que dormir con lentes de contacto es malo para la salud visual, sobre todo si se hace con frecuencia, pues puede provocar sequedad ocular, ojos rojos, picazón, visión borrosa, pero también daños graves como:

Queratitis (inflamación de la córnea)

Conjuntivitis (infalamción, lagrimeo y hasta infección)

Úlceras en la córnea

Lesiones en la córnea

(Vea también: Joven estuvo a punto de perder la vista y un ojo por uso indebido de lentes de contacto)

No obstante, si una persona toma una siesta con lentes de contacto u olvidó quitarselos una noche, no tendrá afectaciones fuertes, aunque seguramente sí sentirá algunas molestias. Lo importante es no volverlo un hábito.

También es crucial tener cuidado al retirarlo, pues si lo hace con fuerza puede provocar daños severos. Fue el caso de la actriz Juliette Pardau, que se quedó dormida con lentes de contacto, se le “pegó el ojo” y al intentar retirarlos se hizo una lesión en la córnea.

¿Qué pasa si no me puedo quitar los lentes de contacto?

Este es un problema frecuente entre los que se quedan dormidos con estos elementos. El optómetra Javier Martínez explicó en Q Vision que lo primero que se debe hacer es mantener la calma, para evitar que por el afán se haga un movimiento inadecuado.

Lee También

Posteriormente, la persona se debe lavar las manos y luego ubicarse frente a un espejo, preferiblemente si es de aumento. Ahí debe verificar que el lente esté en la posición correcta y luego humectar el ojo con lágrimas artificiales. Importante no quitarlo con fuerza. Luego de aplicar las gotas, sí retirar el lente con el máximo cuidado .

En este video, otro óptemetra explica el proceso correcto para extraer los lentes:

Cuánto tiempo se debe utilizar los lentes de contacto

Depende del tipo de lente de contacto, pues con la tecnología se han creado unos de uso prolongado. No obstante, para los comunes, el tiempo de uso recomendado es de entre 8 y 12 horas, indicó Oftalmo Salud.

(Vea también: Razones por las que no debería bañarse todos los días; implicaciones que tiene en la salud)

La higiene de los lentes es fundamental para evitar infecciones en los ojos, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de los optómetras y oftalmólogos.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.